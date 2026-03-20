快訊

勞團公布前10大違反勞基法企業 航空雙雄居2、3 護國神山台積電上榜

又來！iPhone Fold摺疊機傳延後上市時間曝光 先讓iPhone 18 Pro系列登場

男生擦指甲油「太娘」？西甲足球員遭遇恐同風暴

聽新聞
0:00 / 0:00

「3個月1聘」台師大華語教師不忍了…啟動團體協商提4訴求

中央社／ 台北20日電

台師大國語中心逾2/3華語教師加入工會，今天宣布將與台師大啟動團體協商程序，並提出「依法行政、穩定聘僱、制度透明、待遇合理」4訴求，盼保障教師勞動權益。

台灣高等教育產業工會與台灣師範大學國語教學中心華語教師今天舉行記者會，公布華語教師「團體協約草案」，宣布將與台師大啟動團體協商程序，現場多名華語教師也高喊「勞權要向前」等口號。

台師大國語中心華語教師杜愷表示，台師大國語中心培育大量華語師資，但校方採「3個月1聘」，老師隨時要擔心期滿被不續聘；依勞基法規定應有的病假、喪假、婚假、產假等權益也未能獲得保障，甚至教師請假還要自行負擔代課鐘點費，形同「請假倒貼」。

杜愷提到，國語中心已有73名華語教師加入工會，將與台師大展開團體協商，工會提出「依法行政、穩定聘僱、制度透明、待遇合理」4項訴求，包含落實勞基法等權益保障，建立具安定性的聘任制度，聘任、給薪、考核與排課等制度要公開透明，強化排課與薪資保障機制等。

高教工會執行秘書張志綸說明，勞動部在113年10月已確認華語中心適用勞基法，但台師大仍未改善華語教師的勞動條件；台師大國語中心有90名華語教師，已有逾2/3加入工會，取得團體協商資格，工會今年1月已發函給台師大提出團協要約，希望校方盡快啟動團體協商。

台師大回應，依團體協約法及教育部所訂作業流程，高教工會提協商請求時，學校須先確認其是否具法定協商資格，才得依法啟動協商；台師大已依教育部、勞動部、台北市勞動局指示，請高教工會提供資料，期待釐清資格後，與高教工會及國語中心教師進行必要溝通與意見交換。

台師大說明，已成立並啟動跨處室專案小組，針對高教工會提出的團體協約草案內容進行研析，專案小組會從國語中心教師的實際需求出發，並以學生受教權與教學運作穩定為前提，綜合考量校務行政的可行性及整體財務的適合性，進行必要評估與研擬。

勞基法 教育部 勞動部 台師大

延伸閱讀

學力普測 中市遇反彈 苗栗多表肯定

親師生都累！小五要考基本學力測驗 教產工會批疊床架屋籲停辦

教師「行政獎金」加碼卡關 教團批教育部：把地方美意變複雜法制

獨／中小學教師「行政工作獎金」加碼遭中央卡關 地方發放時程延宕

相關新聞

大學選系棄醫牙選資工？在學生勸逃「會被AI取代」 網嘆失業率超高

人工智慧發展的影響明顯反映在學生們身上，《聯合報》報導指出，115學年大學繁星推薦，醫牙校系報名熱度明顯降溫，中國醫藥大學認為，少子化加上近年AI正夯，可能讓考生轉往選填電機或資工等相關科系。

苗栗教育重要里程碑陽明交大苗栗校區知行學院案 初步規畫圖曝光

陽明交通大學苗栗校區知行學院案是苗栗教育及陽明交大新里程碑，縣府委託初步規畫設計曝光，縣長鍾東錦肯定「知行苗栗・矽谷領航」、「產學共融・矽匯後龍」的設計理念，期望將知行學院成苗栗教育重要領航據點。

金大「蘭馨盃」決賽 馬來西亞碩士生奪冠抱走3萬獎金

由國立金門大學承辦的2025-26「蘭馨盃」全國創新創意競賽決賽今天登場，15組隊伍進入最終簡報決選，經激烈評比，由來自馬來西亞、就讀國立暨南國際大學的李芸，以「金門共生藝術祭—從田野研創到國際敘事的創生藍圖」奪得冠軍，抱回最高3萬元獎金。

南藝大音樂系爆教師「成績霸凌」！家長批評分黑箱 提告求償250萬

國立台南藝術大學音樂學系爆發成績爭議，1名化名「小友」畢業生，離校後得知主修成績僅65分，與其畢業音樂會平均93.5分表現出現巨大落差。「小友」與母親上午在嘉市召開記者會，痛批此案是「全國首例成績霸凌」，已委託律師提起民事侵權損害賠償訴訟，求償250萬元，勝訴賠償金全捐做公益。

AI EXPO Taiwan國際盛會 中原大學展現AI 量子創新實力

中原大學表示，年度人工智慧盛會「AI EXPO Taiwan 2026」這個25至27日在台北圓山花博爭艷館登場，被譽為今年含金量最高的AI生態交流平台，串聯全球AI生態系與跨域創新能量，副總統蕭美琴也應邀祝賀。中原是唯一的大學主辦單位，彰顯中原在人工智慧、量子科技、人才培育與產學合作上的實力。

東海大學繁星推薦成績亮眼 滿招零缺額

最新一學年度繁星推薦招生數據出爐，去年首創校史「三路滿招」紀錄的東海大學，今年再交出亮眼成績單，不僅達成「滿額錄取」，更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。