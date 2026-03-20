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大學選系棄醫牙選資工？在學生勸逃「會被AI取代」 網嘆失業率超高

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

人工智慧發展的影響明顯反映在學生們身上，《聯合新聞網》報導指出，115學年大學繁星推薦，醫牙校系報名熱度明顯降溫，中國醫藥大學認為，少子化加上近年AI正夯，可能讓考生轉往選填電機或資工等相關科系。

不過一名資工系學生在Dcard發文表示，資工是寫AI程式的人，大家都說不會被取代，但是現在已經有了對抗式AI，AI可以自己訓練自己，讓該學生感嘆自己雖然現在還是有比AI強的技能，但等到畢業時可能就不一樣了，建議想選資工系的學弟妹們「快逃」。

許多人相當認同原PO，「資工不行了，美國資工科系失業率好高」、「認真說資工系已死」、「我們電子系的教授一直說他半年前還會說程式很重要，但他現在覺得完全沒必要學了」。

也有人認為，各行各業都有被AI取代的煩惱，單純換跑道無法解決這個困境，只能努力提升自己，「AI淘汰不了最聰明跟最笨的那群人，不上不下的（例如初階程式員）全部都會被取代，努力成為最聰明那群吧」、「不用擔心會整個取代掉，但門檻會變高」、「各行各業都是這樣，AI只是讓標準差變更大而已，會好好用的強的更強；弱的更弱就被取代」。

對於學生的未來出路焦慮，《udn文教》曾專訪5位學生，他們認為「情感」是人類最無法撼動的優勢，即使AI會取代產業中的部分工作，但人類的情感互動仍是社會運作的主軸，只要持續精進自己、學會善用AI會更加分。

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