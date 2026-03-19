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苗栗教育重要里程碑陽明交大苗栗校區知行學院案 初步規畫圖曝光

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
陽明交通大學苗栗校區知行學院案是苗栗教育及陽明交大新里程碑，縣府委託初步規畫曝光。圖／苗栗縣政府提供
陽明交通大學苗栗校區知行學院案是苗栗教育及陽明交大新里程碑，縣府委託初步規畫曝光。圖／苗栗縣政府提供

陽明交通大學苗栗校區知行學院案是苗栗教育及陽明交大新里程碑，縣府委託初步規畫設計曝光，縣長鍾東錦肯定「知行苗栗・矽谷領航」、「產學共融・矽匯後龍」的設計理念，期望將知行學院成苗栗教育重要領航據點。

陽明交大苗栗校區在後龍鎮高鐵苗栗站附近，工程總經費近4億元，縣款編列規畫設計經費約2000萬元，委託陳賢秋建築師事務所辦理，鍾東錦期待頂尖大學落腳苗栗，進一步強化教育競爭力，昨天主持知行學院新建工程初步規畫會議，陽明交大副校長陳永富等人與會，初步規畫曝光。

陳賢秋強調將以進修推廣、產學合作，及教育延伸為核心，打造兼具前瞻性與實用性的學習場域，初步設計規畫建築外觀，融合後龍溪流動意象，及河床卵石元素化，並結合苗栗在地紋理、歷史及文化符號，期許知行學院成為產業領航的基石。

鍾東錦肯定「知行苗栗・矽谷領航」、「產學共融・矽匯後龍」設計理念，他說，陽明交大簽訂合作協議是苗栗縣教育發展的重要里程碑，隨著科技產業逐步進駐苗栗，帶動科技人才的需求，透過與國立大學合作設置進修推廣學院及產學合作中心，才可將優秀人才引進苗栗，進而留在苗栗。

陽明交大副校長陳永富指出，知行學院的設立不僅是校務發展的重要里程碑，更象徵高等教育邁向創新與整合的新方向，鍾縣長及縣府的支持，期許將苗栗校區打造為全台終身學習及產業創新示範基地，實現教育與經濟的同步發展。

縣政府指出，縣府去年12月22日完成與陽明交大簽署合作協議，在後龍鎮設立「陽明交大苗栗校區」，將設置進修推廣學院、產學聯合研究中心，及相關教學研究機構，並延伸教育鏈，涵蓋幼兒教育、國民教育、高等教育至終身教育，提供完整學習資源。

陽明交通大學苗栗校區知行學院案是苗栗教育及陽明交大新里程碑，縣府委託初步規畫曝光。圖／苗栗縣政府提供
陽明交通大學苗栗校區知行學院案是苗栗教育及陽明交大新里程碑，縣府委託初步規畫曝光。圖／苗栗縣政府提供

陽明交通大學苗栗校區知行學院案是苗栗教育及陽明交大新里程碑，縣府委託初步規畫曝光。圖／苗栗縣政府提供
陽明交通大學苗栗校區知行學院案是苗栗教育及陽明交大新里程碑，縣府委託初步規畫曝光。圖／苗栗縣政府提供

教育 產學合作 陽明交通大學

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