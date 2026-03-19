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陽明交大苗栗校區設計出爐 打造全齡教育產學基地

中央社／ 記者管瑞平苗栗縣19日電

苗栗縣政府去年底與陽明交通大學簽署協議，在後龍鎮籌設苗栗校區，初步規劃設計出爐，將設置進修推廣學院、產學研究中心並延伸幼兒、國民教育鏈，盼打造全齡學習及產業創新基地。

苗栗縣政府114年12月22日與國立陽明交通大學簽署合作備忘錄，啟動「陽明交通大學苗栗校區」籌設計畫，由縣府提供後龍鎮龍富段約3.35公頃土地，並出資整地與校區核心建築「知行學院」等公共設施，陽明交大也將投入教學設備與體育設施等，營造完善的學習環境。

縣府教育處今天發布新聞稿指出，本案工程總經費約新台幣3億9739萬元，縣府以縣款編列規劃設計經費約1949萬元，並已完成規劃設計招標；校區將設置進修推廣學院、產學聯合研究中心及相關教學研究機構，並延伸教育鏈，涵蓋幼兒、國民教育、高等教育至終身教育，提供完整學習資源，全面提升縣內教育競爭力。

負責設計的建築師陳賢秋在「苗栗知行學院新建工程初步規劃會議」中，透過影片呈現知行學院整體初步設計。建築外觀融合後龍溪流動意象及河床卵石元素，並結合苗栗在地紋理、歷史及文化符號，期許知行學院成為「產業領航的基石」。

苗栗縣長鍾東錦表示，推動籌設陽明交大苗栗校區是苗栗縣教育發展的重要里程碑，隨著科技產業逐步進駐苗栗，帶動科技人才需求，透過與國立大學合作設置進修推廣學院及產學合作中心，有助引進更多優秀人才，進而留在苗栗。

教育處處長葉芯慧表示，陽明交大苗栗校區目前已啟動知行學院新建工程，後續將持續推動實驗國高中、終身學習場域建置，逐步完成苗栗校區的籌設。

陽明交通大學 苗栗 苗栗縣

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