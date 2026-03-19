金大「蘭馨盃」決賽 馬來西亞碩士生奪冠抱走3萬獎金
由國立金門大學承辦的2025-26「蘭馨盃」全國創新創意競賽決賽今天登場，15組隊伍進入最終簡報決選，經激烈評比，由來自馬來西亞、就讀國立暨南國際大學的李芸，以「金門共生藝術祭—從田野研創到國際敘事的創生藍圖」奪得冠軍，抱回最高3萬元獎金。
開幕式於今天上午在金大綜合大樓舉行，包括金門縣副縣長李文良，金門縣蘭馨國際交流協會理事長許能麗，金門縣蘭馨國際交流協會創會會長楊紫玫、施正宏賢伉儷；金門縣政府觀光處科長江士豪、金大學術副校長洪集輝、主任秘書洪瑛鈞，學務長董燊、本案的計劃主持人林本源、圖書館館長顏郁芳與進修推廣中心主任王興國等人蒞臨。
據了解，參與評審的包括施正宏，以及青禾興新創有限公司董事長蔡可賓、潔之芳事業集團董事長陳允柱、多億生物工程公司董事長吳及齡、澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會理事長陳中行、金門縣蘭馨國際交流協會理事長許能麗等。其中許能麗擔任此次競賽的裁判長；蘭馨國際交流協會總監陳淑真也出席活動，並在閉幕式中為第一名選手頒獎。
金門縣政府副縣長李文良致詞表示，競賽規模與提案品質逐年提升，建議未來可提高獎金規模，並由縣府提供輔導機制，協助優秀提案落地，讓青年創意成為推動地方產業發展的動能。
金大學術副校長洪集輝指出，近30多年來，科技革命引領了社會經濟發展，AI科技的引進徹底改變了人類生活。洪集輝勉勵同學們要積極培養具備創新思維，結合創意、創業能力，才有辦法打造自己的未來。他指出，金門看似經濟發展滯後，主要原因是金門早期經歷戰亂，近代經歷戰地政務，發展歷程比較特殊，看似落後其實才是真正的「藍海」。洪集輝鼓勵參賽選手們，持續深化創意構想，並與政府合作，將提案轉化為實際行動。
主辦單位指出，本屆競賽由金門縣蘭馨國際交流協會贊助，創會會長楊紫玫表示，金門擁有深厚文化底蘊，發展策略不應流於短期效應，而應著眼長遠，期盼透過賽事吸引更多青年投入，為地方創新注入活水。
除了冠軍外，亞軍由宏國德霖科技大學陳婷柔、范雲婷以「實境解鎖：金門篇—智慧旅遊互動服務系統」獲得；季軍則為長庚大學黃昱文、羅玉琳、黃皓晨團隊提出的「金門傳奇（Legend of KINMEN）」。另有5組隊伍獲評審肯定，入選佳作。
本屆競賽共吸引49件作品參與初選，橫跨大專院校與高中職，包括國立政治大學、國立中正大學、輔仁大學等校，參賽領域以觀光、休閒及運動相關系所占比逾五成，其餘為跨領域整合，呼應「智慧金門、創遊無界」主題。
值得一提的是，本屆參賽者中亦有來自新竹關西的高中生，因父親曾在金門服役而對當地產生情感連結，特別跨海參賽，展現競賽吸引力已擴及不同世代與背景。
主辦單位表示，未來將持續推動賽事常態化，並結合產官學資源，讓創意不只停留於競賽舞台，更能成為驅動金門永續發展的重要力量。
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