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影／前總統蔡英文東吳大學演講 與學生互動比愛心

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
東吳大學政治學系今天舉辦「八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約」講座，邀請前總統蔡英文（中）出席向學生演講，這場演講吸引滿堂學生報名，額滿未能進場的學生們擠滿講聽外，與蔡前總統合影互動。記者許正宏／攝影
東吳大學政治學系今天舉辦「八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約」講座，邀請前總統蔡英文（中）出席向學生演講，這場演講吸引滿堂學生報名，額滿未能進場的學生們擠滿講聽外，與蔡前總統合影互動。記者許正宏／攝影

東吳大學政治學系今天在外雙溪校區舉辦「八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約」講座，邀請前總統蔡英文出席向學生演講，這場演講吸引滿堂學生報名，額滿未能進場的學生們擠滿講聽外，與蔡英文合影互動，更有學生伸手與蔡英文合體手指愛心

東吳大學政治學系今天舉辦「八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約」講座，邀請前總統蔡英文（右）出席演講，這場演講吸引滿堂學生報名，未能進場的學生們擠滿講聽外，與蔡前總統合影互動，更有學生伸手與蔡英文合體手指愛心。記者許正宏／攝影
東吳大學政治學系今天舉辦「八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約」講座，邀請前總統蔡英文（右）出席演講，這場演講吸引滿堂學生報名，未能進場的學生們擠滿講聽外，與蔡前總統合影互動，更有學生伸手與蔡英文合體手指愛心。記者許正宏／攝影

東吳大學政治學系今天舉辦「八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約」講座，邀請前總統蔡英文（中）出席向學生演講。記者許正宏／攝影
東吳大學政治學系今天舉辦「八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約」講座，邀請前總統蔡英文（中）出席向學生演講。記者許正宏／攝影

學生 東吳大學 愛心

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