影／前總統蔡英文東吳大學演講 與學生互動比愛心

中原大學表示，年度人工智慧盛會「AI EXPO Taiwan 2026」這個25至27日在台北圓山花博爭艷館登場，被譽為今年含金量最高的AI生態交流平台，串聯全球AI生態系與跨域創新能量，副總統蕭美琴也應邀祝賀。中原是唯一的大學主辦單位，彰顯中原在人工智慧、量子科技、人才培育與產學合作上的實力。

2026-03-19 13:15