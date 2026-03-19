南藝大爆教師對學生成績霸凌 家長批評分黑箱提告教師250萬民事賠償　

國立台南藝術大學音樂學系爆發成績爭議，1名化名「小友」畢業生，離校後得知主修成績僅65分，與其畢業音樂會平均93.5分表現出現巨大落差。「小友」與母親上午在嘉市召開記者會，痛批此案是「全國首例成績霸凌」，已委託律師提起民事侵權損害賠償訴訟，求償250萬元，勝訴賠償金全捐做公益。

記者會上，「小友」母親情緒激動、數度哽咽指出，孩子長年投入小提琴音樂專業訓練，卻在畢業關鍵遭遇不合理評分，「努力被一個分數否定」，對自信與未來發展造成重大打擊。她強調，出面並非針對個別教師，而是希望促使制度檢討，避免類似事件再度發生。她說，學期主修課程除畢業音樂會，缺乏明確評量依據，最終成績卻與實際演出嚴重脫鉤，質疑評分標準不透明、不一致，甚至可能摻雜與課程無關因素，影響孩子升學就業機會。

校內外調查小組歷時近半年審查後認定，涉事李姓老師評分過程確有不當評量與差別待遇情形，包括縮減授課時數、以與課程無關因素評分等，已構成「成績霸凌」。調查指出，其行為具備侵害性、故意性、持續性及實質損害結果，已逾越教師專業裁量範圍。

調查建議依「教師法」對該師停聘6個月接受法治教育，校方目前僅先行停聘3個月，處置程度引發質疑。家屬表示，最初僅要求說明評分依據，並未要求更改成績，卻未獲具體回應，最終才向教育部陳情並提告。「小友」高分考取清華大學音樂研究所，入學成績達90分以上，專業能力獲高度肯定。家屬質疑，學生外部評量表現優異，卻在母校遭低分評價，評分機制待釐清。

家長呼籲教育部正視評分制度與師生權力失衡問題，建立更公開、公正的評量機制，維護高教體系公信力，避免再有孩子遭受成績霸凌。記者會上「小友」母親起身，隔空向老師鞠躬表達感謝。

校方表示，案件依程序受理申訴後啟動調查，並由包含校外法律專業學者在內的調查小組審查。結果確認教師評量過程未符規範，且未能提供具體評分標準，影響評量客觀性。校方已依校園霸凌防制委員會決議，移請教師評審委員會審議且完成相關處置程序；有關該生成績評定部分，依相關程序另為適當處置。

本案當事教師已於2025年2月1日退休，2025年2月1日至今年1月31日期間擔任兼任教師，目前已非本校教師。

校方強調，今後將強化評量標準透明化、完善申訴機制及教師倫理教育，避免類似爭議重演。記者會後，媒體打電話到李姓老師位在嘉市音樂教室，無人接聽，校方以個資為由不提供老師手機電話。

國立台南藝術大學音樂學系爆發成績爭議，1名化名「小友」畢業生，離校後得知主修成績僅65分，與其畢業音樂會平均93.5分表現出現巨大落差。「小友」與母親上午在嘉市召開記者會，痛批此案是「全國首例成績霸凌」，已委託律師提起民事侵權損害賠償訴訟，求償250萬元，勝訴賠償金全捐做公益。記者魯永明／攝影

國立台南藝術大學音樂學系爆發成績爭議，1名化名「小友」畢業生，離校後得知主修成績僅65分，與其畢業音樂會平均93.5分表現出現巨大落差。「小友」與母親上午在嘉市召開記者會，痛批此案是「全國首例成績霸凌」，已委託律師提起民事侵權損害賠償訴訟，求償250萬元，勝訴賠償金全捐做公益。記者魯永明／攝影