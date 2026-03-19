AI EXPO Taiwan國際盛會 中原大學展現AI 量子創新實力

中原大學表示，年度人工智慧盛會「AI EXPO Taiwan 2026」這個25至27日在台北圓山花博爭艷館登場，被譽為今年含金量最高的AI生態交流平台，串聯全球AI生態系與跨域創新能量，副總統蕭美琴也應邀祝賀。中原是唯一的大學主辦單位，彰顯中原在人工智慧、量子科技、人才培育與產學合作上的實力。

中原大學智慧運算與大數據學士班主任胡筱薇指出，AI EXPO Taiwan 2026集結全球超過250家知名科技品牌，逾60位企業專家領袖及100個跨域生態鏈夥伴，吸引超過5萬名產業決策者共襄盛舉。中原大學身為「量子國家隊」一員，持續投入量子科技研究、人才培育與科普教育，此次受邀及攜手DIGITIMES、IC之音竹科廣播擔任共同主辦單位，別具意義。

胡筱薇說明，中原在AI EXPO Taiwan 2026會場專屬攤位將以「AI．X 跨域無限」為核心主軸，呈現台灣從AI算力基礎建設、產業落地應用到前瞻科技研發的完整技術路徑，讓各界了解中原大學重視台灣量子科技發展，與在量子科技教育與前瞻人才培育的具體成果。

AI EXPO Taiwan 2026開幕的主論壇「不知講堂（X Forum）」，中原大學量子資訊中心主任（講座教授）張慶瑞將與Google Quantum AI博士葉平、NVIDIA Quantum Computing Dr. Linsey Rodenbach同台對談，聚焦「AI×量子×極限算力」，共同探討次世代運算架構的突破與未來產業發展趨勢。張慶瑞也獲聯合國教科文組織肯定為「世界量子百強（Quantum 100）」，並身兼台灣量子電腦暨資訊科技協會（TAQCIT）創會理事長，具高度國際代表性。

中原大學智慧運算與量子資訊學院也會在展場設置專屬攤位，聚焦「未來科技與人才培育」主題，呈現量子科技作為AI之後下一波運算革命的發展潛力。展出內容包括研究成果展示，以及人才培育與教育推廣成果。

中原大學正推動量子計算在金融領域的應用發展，並與仁寶電腦及凱衛資訊展開合作規畫，未來將結合中原在量子AI演算法、量子金融模型與跨域研究上的能量，建構「量子金融研究室」，持續推動產學研整合與技術落地。

中原大學智慧運算與量子資訊學院院長邱謙松指出，近年學校持續深耕AI、量子計算與大數據整合應用，中原自2022年設立全台首間「智慧運算與量子資訊學院」，已逐步建立兼具研究、教學、產學與科普推廣的發展基礎，應用面向涵蓋金融運算、永續能源預測、新材料研發及跨域人才培育。

中原大學校長李英明則表示，在AI與量子科技並行的年代，大學不再只是學術殿堂，更是產業創新的發動機。此次透過與DIGITIMES等單位的深度合作，中原大學正將研發能量從實驗室延伸至市場終端，培育具備即戰力的跨領域人才，為台灣在全球AI生態鏈中鞏固不可替代的地位。

中原大學智慧運算與大數據學士班主任胡筱薇（左3）推動跨校AI與大數據資料科學專題競賽，落實人才培育。圖／中原大學提供

中原大學講座教授張慶瑞（中）將於AI EXPO Taiwan 2026開幕主論壇，與世界級專家同台對談。圖／中原大學提供

中原大學拓展量子計算國際交流，日前由講座教授張慶瑞（右3）率團參訪Google美國總部。圖／中原大學提供