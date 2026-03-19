快訊

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

迎TWICE演唱會「手機租借」超夯！拍照神器日租價格曝、4品牌業者最推它

聽新聞
0:00 / 0:00

中山大學研發奈米光觸媒 二氧化碳成功轉燃料

中央社／ 高雄19日電

為因應全球暖化與氣候變遷挑戰，國立中山大學研究團隊成功模擬植物光合作用機制，研發新型奈米光觸媒材料，可利用太陽光將二氧化碳轉換為甲烷等燃料，成果登上國際期刊。

中山大學今天新聞稿表示，光電工程學系副教授李炫錫團隊，研發出新型奈米光觸媒材料，能利用太陽光將二氧化碳轉換為甲烷（CH4）等燃料，達到減少溫室氣體與產生新能源的雙重功效。創新研究成果獲登國際頂尖期刊「應用催化B：環境與能源」（Applied Catalysis B: Environment and Energy）。

李炫錫表示，植物的光合作用期被視為最有效率的天然能量轉換機制。科學界近年全力發展「人工光合作用」技術，盼能仿效此一過程，將溫室氣體轉化為可用能源，但現有光觸媒仍面臨吸光範圍有限與電荷復合過快等瓶頸，影響轉換效率與穩定性。

研究團隊表示，為突破限制，此次設計由二氧化錫與硫化錫組成的一維奈米複合結構，讓硫化錫奈米棒垂直生長於二氧化錫奈米柱表面，形成特殊異質結構。此結構不僅可大幅增加材料表面積，也能從多角度吸收光線，提高光能利用效率，並降低因光照角度變化帶來的影響。

團隊指出，此材料首次展現可在雙面光照條件下維持高效率反應，即使光線來自不同方向，仍能穩定啟動催化作用，提升實際應用可行性。關鍵在於「能隙工程」設計，結合寬能隙的二氧化錫與窄能隙的硫化錫，形成交錯型異質結構，使光生電子與電洞分離並導向不同方向，有效提升反應效率。

研究團隊指出，相較需使用昂貴金屬的光觸媒系統，此次採用的錫基材料具成本低、環境友善等優勢，卻能展現優異效能，未來有望應用於二氧化碳再利用與再生能源領域，為減碳與能源轉型提供新解方。

中山大學 材料

延伸閱讀

模擬植物光合作用 中山大學將二氧化碳變燃料

聯發科攻MicroLED光纜 攜手微軟研究院開發次世代主動式產品

台電挹注1億元 中山大學建微電網可供電48小時

AI算力即國力！中原大學布局「熱管理」 搶先設研發中心

相關新聞

南藝大爆教師對學生成績霸凌 家長批評分黑箱提告教師250萬民事賠償　

國立台南藝術大學音樂學系爆發成績爭議，1名化名「小友」畢業生，離校後得知主修成績僅65分，與其畢業音樂會平均93.5分表現出現巨大落差。「小友」與母親上午在嘉市召開記者會，痛批此案是「全國首例成績霸凌」，已委託律師提起民事侵權損害賠償訴訟，求償250萬元，勝訴賠償金全捐做公益。

AI EXPO Taiwan國際盛會 中原大學展現AI 量子創新實力

中原大學表示，年度人工智慧盛會「AI EXPO Taiwan 2026」這個25至27日在台北圓山花博爭艷館登場，被譽為今年含金量最高的AI生態交流平台，串聯全球AI生態系與跨域創新能量，副總統蕭美琴也應邀祝賀。中原是唯一的大學主辦單位，彰顯中原在人工智慧、量子科技、人才培育與產學合作上的實力。

東海大學繁星推薦成績亮眼 滿招零缺額

最新一學年度繁星推薦招生數據出爐，去年首創校史「三路滿招」紀錄的東海大學，今年再交出亮眼成績單，不僅達成「滿額錄取」，更...

亞大繁星推薦滿招 校長蔡進發：關鍵在掌握國際脈動並有辦學特色

大學繁星推薦放榜，公告第一類至第七類學群錄取暨第八類學群篩選結果。亞洲大學今表示，今年繁星推薦一般招生名額共計345人，最終錄取345人，缺額人數為0，達成100%滿招的佳績；在原住民外加名額部分亦順利錄取6名原住民生。

高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多

擇偶條件百百種，在這之中，「學歷」是否會成為難以跨越的門檻？近日一位男網友發文，觀察到不少女性在擇偶時會將「學歷」列為必要條件，讓他不禁好奇…

中央大學「扎根：李新民校長與中央大學」新書發表

中央大學日前舉辦「扎根：李新民校長與中央大學」新書發表，緬懷前校長李新民（1915~2004年）對台灣數學教育及校務發展貢獻卓著。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。