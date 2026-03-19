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推動南區淨零綠領人才養成 成大開設微學分課程

中央社／ 台南19日電

因應2050年淨零排放國家目標，國立成功大學今年開設「淨零轉型策略與實務」微學分課程，將環境部培訓課程完整學分化，提供不同系所與年級學生接受系統性淨零教育。

成大今天指出，成大承接環境部淨零綠領人才培育計畫，推動南區綠領人才養成，今年將環境部淨零綠領人才培育課程內容正式導入校內，規劃開設「淨零轉型策略與實務」微學分課程。

114學年度下學期課程開放選課後，「淨零轉型策略與實務」微學分課程吸引逾100名學生選修，但受限於教室容量，最終錄取90名學生，背景涵蓋化工、土木、機械、環境工程、經濟、法律、歷史等，展現淨零議題跨越科系框架，成為跨域關注核心課題。

1名大四學生說，她原本計畫自費參加淨零綠領人才培訓課程，校方今年剛好開設微學分課程，讓她在校內修課，也省下一筆培訓費用。

另名建築系研究生說，他未來有意投入建築或永續相關領域發展，相關碳管理與排放計算知識十分重要，希望透過課程學習碳排熱值與排放係數等計算方式。

成大表示，「淨零轉型策略與實務」微學分課程共54小時、3學分，採產官學協力授課模式，內容涵蓋淨零政策、碳管理到產品碳足跡等，從全球淨零趨勢、碳定價與CBAM，延伸到台灣氣候治理、碳費制度推動與相關法制建構，協助學生掌握國內外淨零政策脈動。

成大表示，學生完成課程後，可參與環境部辦理的國家級認證考試，通過者將取得環境部核發淨零綠領人才合格證明，實現校園學習與國家認證制度無縫接軌。

環境部 成大

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