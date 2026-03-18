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東海大學繁星推薦成績亮眼 滿招零缺額

中央社／ 台中18日電
最新一學年度繁星推薦招生數據出爐，去年首創校史「三路滿招」紀錄的東海大學，今年再交出亮眼成績單，不僅達成「滿額錄取」，更寫下「零缺額」的完美紀錄。圖／東海大學提供
最新一學年度繁星推薦招生數據出爐，去年首創校史「三路滿招」紀錄的東海大學，今年再交出亮眼成績單，不僅達成「滿額錄取」，更寫下「零缺額」的完美紀錄。圖／東海大學提供

最新一學年度繁星推薦招生數據出爐，去年首創校史「三路滿招」紀錄的東海大學，今年再交出亮眼成績單，不僅達成「滿額錄取」，更寫下「零缺額」的完美紀錄。

東海大學校長張國恩認為，在私立大學面臨轉型壓力的當下，東海大學以「滿招」的實力再次向大眾證明，只要辦學特色鮮明且持續創新，依然能成為學子心目中的首選志願。

東海大學今天發布新聞稿，根據大學甄選入學委員會統計數據，東海大學提供476個招生名額，吸引817名考生踴躍報考，報名人數約為招生名額的1.7倍。最終錄取人數476人，缺額數為0。原住民外加名額部分也呈現10名滿招。

東海大學表示，觀察本次公布的統計表，不少傳統名校在此次招生中仍出現零星缺額，部分私校缺額甚至達雙位數或三位數。東海大學能在此背景下維持「零缺額」，且兩年來連續滿招，實屬不易。

東海大學近年來推動社會創新、永續發展（SDGs）與 AI通識教育，並結合博雅教育的深厚底蘊，培養具備解決未來問題能力的學生。

副校長楊定亞分析，這不僅代表考生對東海大學學術聲望的肯定，更反映出學校在台中優越的地理位置、豐富的跨領域學習資源，及近年來在AI轉型與永續發展上的積極佈局，精準擊中考生與家長的需求。

張國恩表示，此次招生亮眼是對教學團隊最大的肯定，未來將持續強化與校友、產業界的緊密連結，提供學生更優質的實習與就業環境。

私立大學 東海大學

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