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新北校園就博會熱鬧登場 淡大首場初媒合率過半
新北校園就業博覽會首場在淡江大學熱鬧登場，吸引近百家企業設攤徵才，共釋出3249個職缺，氣氛熱絡，最後有1957人投遞履歷，廠商擬錄用1005人，初媒合率過半、達51.4%。
這場校園就博會吸引近百家廠商到場設攤徵才，吸引許多學生詢問及投遞履歷，由於淡江大學有航太系，國家太空中心（TASA）也特別來設攤，還開出100個職缺，吸引不少學生圍觀詢問。
勞工局長陳瑞嘉表示，隨著產業快速變遷與少子化影響，就業市場已由「人求事」逐漸轉換成「事求人」，企業求才需求殷切。學生們應掌握產業趨勢，提早規劃職涯，持續精進能力，以因應快速變動的未來環境。
勞工局表示，根據統計，首場校園就博會共2348人參與，投遞履歷者達1957人，企業擬錄用1005人，初媒合率過半、達51.4%。
勞工局表示，再來將陸續在宏國德霖科大、東南科技大學及明志科技大學、真理大學、亞東科技大學及致理科技大學等校舉辦就博會，歡迎有求職、轉職或兼職需求的青年與市民朋友們踴躍參與。
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