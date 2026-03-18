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亞大繁星推薦滿招 校長蔡進發：關鍵在掌握國際脈動並有辦學特色

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
大學繁星推薦放榜，亞洲大學滿招。圖／亞洲大學提供
大學繁星推薦放榜，亞洲大學滿招。圖／亞洲大學提供

大學繁星推薦放榜，公告第一類至第七類學群錄取暨第八類學群篩選結果。亞洲大學今表示，今年繁星推薦一般招生名額共計345人，最終錄取345人，缺額人數為0，達成100%滿招的佳績；在原住民外加名額部分亦順利錄取6名原住民生。

根據大學甄選入學委員會公布的資料，今年共有64所大學、1664個學系參加大學繁星推薦招生，共提供1萬5554個招生名額，以及1928個原住民外加名額。今年第一類至第七類學群的報名人數為2萬2967人，較去年增加了650人，整體錄取率為62.70%，較去年減少1.42%。在缺額方面，第一類至第七類學群招生缺額共計922個，較去年的1146個減少了224個。

亞洲大學招生處處長張祐誠表示，在今年全國整體錄取率微幅下降的情況下，亞大不僅在345個一般招生名額中全數滿招、零缺額，更與高雄醫學大學、中國醫藥大學、中山醫學大學及台北醫學大學等校同樣保持零缺額的表現，與醫科大學並列繁星前段滿招群。

亞大校長蔡進發說，亞洲大學能在繁星推薦屢創佳績，甚至與傳統醫科大學並列滿招前段班，關鍵在於精準掌握國際脈動並深耕辦學特色。他說，亞大近年不僅致力打造「AI大學」、建置半導體基地以培育AI與智慧醫療尖端人才，更擁有附屬醫院、長照機構及衍生企業等豐沛後盾。結合亮眼的國考通過率與多元的跨國研習補助，亞大成功整合醫療與科技雙引擎資源。

大學繁星推薦放榜，亞洲大學滿招。圖／亞洲大學提供
大學繁星推薦放榜，亞洲大學滿招。圖／亞洲大學提供

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