碩達捐永續淨零平台 助東吳大學掌握碳排熱點

碩達系統捐贈「N-Cour永續淨零平台」給東吳大學，協助東吳推動「智慧淨零校園」，從依賴人工表單的作業模式，轉型為系統化、數據化的治理，精準掌握碳排熱點。

東吳大學今天發布新聞稿指出，學校長期致力於環境永續，於2023年完成溫室氣體盤查並通過ISO14064-1第三方查證，更積極導入ISO 50001能源管理系統，落實節能減碳。

東吳大學校長詹乾隆表示，感謝東吳校友、碩達系統執行長陳相宇回饋母校的慷慨義舉，這套平台的導入，是東吳推動智慧淨零校園的關鍵轉捩點，讓校方能從過去依賴人工表單的作業模式，無縫轉型為系統化、數據化的治理效能，精準掌握碳排熱點。

陳相宇提到，永續治理已從「資訊揭露」轉向實質的「責任問責」，許多組織面臨制度繁多卻難以行動的困境；「N-Cour永續淨零平台」的研發初衷，就是希望讓永續從理念走向日常運作，除了計算碳排，更希望協助組織在人、流程、數據與權責之間，建立清楚的治理結構。

東吳大學指出，雙方承諾將在課程、實習及產學合作上有更多交流合作，透過讓理論走進實務，再由實務回到學術，形成持續修正與創新的善循環 ；不僅能縮短學用落差，更為台灣培育具「治理與架構設計能力」的即戰力綠領人才。