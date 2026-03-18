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高中就進實驗室 陽明交大附中串聯頂大資源首創生醫班

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
陽明交大附中校長陳瑞榮昨率領行政主管與生物醫學實驗班教師共18位同仁，前往陽明交大動物實驗中心與工程生物科學學院參訪。圖／陽明交大附中提供
陽明交大附中校長陳瑞榮昨率領行政主管與生物醫學實驗班教師共18位同仁，前往陽明交大動物實驗中心與工程生物科學學院參訪。圖／陽明交大附中提供

陽明交大附中將於115學年度成立「生物醫學實驗班」，在陽明交大醫學院、工程生物科學學院、動物實驗中心及UHCOOL課程資源的支持下，為學生開啟探索生命科學與智慧醫療的新契機，不僅培育未來醫學與生技領域的尖端人才，更展現附中與頂尖大學緊密合作的教育願景。

「念醫學，先到頂大研究生物奧妙」，陽明交大附中校長陳瑞榮昨率領行政主管與生物醫學實驗班教師共18位同仁，前往陽明交大動物實驗中心與工程生物科學學院參訪。交流由工生院代理院長、動物實驗中心主任趙瑞益、系主任陳文亮、動物中心組長麥如村、動物中心執行長方柏雄及動物中心獸醫師龎君諭等多位專業師資共同接待。

此次參訪行程包括動物實驗中心「3R智慧教室」教學觀摩與經驗交流，工程生物科學學院生物科技學系意見交流與合作規畫，最後於陽明交大博愛校區賢齊館327會議室餐敘，雙方針對「生物醫學實驗班」的課程設計、合作方向及資源共享深入討論。

陳瑞榮表示，此次合作象徵陽明交大附中與陽明交大攜手打造「高中—大學—研究」的完整學習鏈結，陽明交大動物實驗中心與工程生物科學學院教授群將為附中學生授課與專題執導，讓學生在高中階段即能進入頂尖研究場域，體驗生命科學的奧妙。

陳瑞榮也表示，生物醫學實驗班的成立，不僅是附中教育創新的里程碑，更是培育未來醫學與智慧醫療人才的重要起點。期待學生能在陽明交大的資源支持下，勇敢探索生命科學，開創屬於自己的未來。

陽明交大附中校長陳瑞榮昨率領行政主管與生物醫學實驗班教師共18位同仁，前往陽明交大動物實驗中心與工程生物科學學院參訪。
陽明交大附中校長陳瑞榮昨率領行政主管與生物醫學實驗班教師共18位同仁，前往陽明交大動物實驗中心與工程生物科學學院參訪。

此次參訪行程包括動物實驗中心「3R智慧教室」教學觀摩與經驗交流，工程生物科學學院生物科技學系意見交流與合作規畫。圖／陽明交大附中提供
此次參訪行程包括動物實驗中心「3R智慧教室」教學觀摩與經驗交流，工程生物科學學院生物科技學系意見交流與合作規畫。圖／陽明交大附中提供

陽明交大附中將於115學年度成立「生物醫學實驗班」，在陽明交大醫學院、工程生物科學學院、動物實驗中心及UHCOOL課程資源的支持下，為學生開啟探索生命科學與智慧醫療的新契機。圖／陽明交大附中提供
陽明交大附中將於115學年度成立「生物醫學實驗班」，在陽明交大醫學院、工程生物科學學院、動物實驗中心及UHCOOL課程資源的支持下，為學生開啟探索生命科學與智慧醫療的新契機。圖／陽明交大附中提供

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