中央大學「扎根：李新民校長與中央大學」新書發表
中央大學日前舉辦「扎根：李新民校長與中央大學」新書發表，緬懷前校長李新民（1915~2004年）對台灣數學教育及校務發展貢獻卓著。
新書由中大人文藝術中心編撰出版，16日新書發表。李新民為中央大學在台復校後第二任校長，任期1973至1982年，任內推動校園建設與學科發展，並於1979年促成校名由「國立中央大學理學院」，正名為「國立中央大學」，對學校發展影響深遠。
校方表示，前校長李新民畢業於大陸中大附中、中大數學系，來台後曾任教於台灣師範學院，創設清華大學數學研究所與數學系，也參與中學數學教育規畫與教科書編纂，對台灣數學教育影響深遠。
新書發表會上，中央大學校長蕭述三肯定李校長在校園規畫與綠化的遠見，努力造就今日多樣生物共存的校園環境，中大將持續推動校史整理，承續中大精神。李新民的女兒李一玲在新書發表會感謝中大長年保存史料，讓父奉獻教育的精神得以延續。
中大學術基金會董事劉兆漢回顧與李新民的淵源，肯定他對校園建設的貢獻。校友總會理事長古鴻坤從大地工程角度，讚揚李校長奠定穩固的校園基礎，為長遠發展提供有力的支撐。
中大人文藝術中心前主任李瑞騰分享新書編撰歷程，除彙整校史資料、歷史照片與相關文獻，特別收錄三篇專稿，從數學貢獻、教育理念與家屬訪談等面向，呈現李新民的學術貢獻與治校理念，進而提出後續校史研究與整理的推動方向，期望中大的歷史脈絡更加清晰立體。
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