高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多

擇偶條件百百種，在這之中，「學歷」是否會成為難以跨越的門檻？近日一位男網友發文，觀察到不少女性在擇偶時會將「學歷」列為必要條件，讓他不禁好奇：「學歷優異的女性，是否真的看不上學歷較差的男性？」該文一出，隨即引發大批頂大生與過來人現身說法，揭開學歷背後隱藏的現實殘酷面。

一位男網友在Dcard發文，表示看過很多女性的擇偶條件，都會加上「學歷」的限制，讓他不禁好奇，學歷較高的女性是否會要求另一半的成績要一樣優異，「是不是相對來說，成績、學歷比較差的男生就看不上眼」。他也以友人為例，表示認識的情侶好像也沒有男性學歷比女性差的，「看來這個條件對於高學歷的女生來說，是不是一個很嚴格的限制？」

貼文曝光後，不少就讀頂尖學府的女性直言，學歷本身不是問題，「價值觀與生活認知」的落差才是致命傷。多數人表示，學歷往往掛鉤了成長背景、理財觀念與社交圈，與學歷懸殊的對象相處，總會發現話不投機半句多，「向下包容是耗體力跟腦力，久了相處起來不自在，有時候不是能不能，是想不想」、「我交往過差很多的，後來還是選擇學歷比我好的，差太多的家境、社交圈，不是說他人不好，是一些成長歷程、尤其是理財觀念真的差太多，很難融入」。

也有網友將學歷當作篩選工具，認為有基本的知識涵養，能降低擇偶的試錯風險。她們指出，部分低學歷男性在面對爭論時，容易貶低對方或較為偏激的方式回應，而非尋求理性溝通，這種態度往往是高學歷女性無法接受的雷區，「很多低學歷男喜歡說高學歷女強勢難搞，反過來就沒有這方面的問題，因為女生懂得閉嘴，而多數男生的自尊心不容許他們閉嘴，還會設法貶低對方」、「男生講不贏只會想要你閉嘴，而不是多去找資料補充自己的內容」。

除了女性觀點，也有不少男性現身說法，指出「我感覺反而是低學歷男生會自卑，所以不敢交高學歷女生，特別是當女方家裡又有錢，而男方很窮的時候，即使女方不介意，但男方基於面子寧可不要」、「我也喜歡學歷不好的漂亮妹妹，但我後來發現聊不到一起，而且他們容易覺得我講話很機車」、「通常是這樣的，學歷男高女低，女生乖乖當個可愛無害的小蠢萌跟著男生就好，女高男低的話，你就會看到什麼叫作男生越無知越愛說教」。

更有過來人分享與高學歷女性交往的挫折感，提到雙方在生活上的認知基準不同，例如面臨法律難題時，對方會理所當然的建議可以去讀前段學校法律系，「問題是我本來就考不上，但在她們眼裡，如果有努力怎麼會上不了」。