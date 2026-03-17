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只能認命領低薪？他狠酸「文組生別妄想翻身」 網傻眼：只是撿到時代紅利

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友在Dcard直言，文組生抱怨找不到工作是「自作自受」，更狂妄表示「洗學歷」也無助於就業，引爆兩派網友攻防。示意圖。圖／AI生成
一位網友在Dcard直言，文組生抱怨找不到工作是「自作自受」，更狂妄表示「洗學歷」也無助於就業，引爆兩派網友攻防。示意圖。圖／AI生成

「出社會就認命吧，文組生只能一輩子領低薪。」台灣社會對於文組、理組的薪資與前途爭議從未間斷，近日，一位網友便在Dcard直言，文組生抱怨找不到工作是「自作自受」，更狂妄表示「洗學歷」也無助於就業，引爆兩派網友攻防。

一位網友在Dcard發文狠酸文組生，表示每當自己看到文組生抱怨找不到工作時，便會忍不住冷笑：「拜托，誰叫你們在學生時期不選擇讀理工」。原PO更大放厥詞，要文組乖乖認命，別妄想攻讀碩士可以翻身：「教授不收你、職場也不收你，主管和HR看到你洗經歷，直接刷掉你」。

貼文一出，文組學生和畢業友人紛紛回擊，不少人分享案例，打破文組即低薪的刻板印象：「我讀文組，大學畢業第一年就年薪97萬了，還不含獎金」、「好了啦，當你變被告的時候，還不是要靠文組」、「身為文組生，看到你的貼文我就知道，我的工作還是必須存在的」、「有時候覺得蠻好笑的，有些理組的常常在擔心我們文組的工作，是自己在理組圈混得太不順嗎」。

也有明事理的留言緩頰，要原PO別「一竿子打翻一艘船」，且沒必要批評別人的專業，「還記得我高中作文題目就是台灣文理不平衡，很大一部分的原因是藐視文組的人太多」、「身邊認識的商科仔蠻多都年薪百萬了，有聽過在外商很厲害的300萬以上」；一位具有理工背景的網友更提及，身邊在商科、金融、銀行業工作的朋友，年收百萬的比比皆是，「很多工程師當久了，會有一種所有非理工行業都低薪的錯覺」。

看透本質的網友則直指問題核心，爭議背後反映的是台灣長期以來「產業發展不均」的悲哀。網友直言，很多人只是「撿到時代紅利」，卻把大環境的優勢當作個人優越的籌碼，「問題不在於文理組，而是社會總是以薪資高低來評判一個人的價值」。

文、理組的優劣爭端已是老生常談，近日也有另一位男網友發文感嘆，即便文組畢業生擁有頂尖學歷，工作選擇依然有限，這似乎是不可避免的「文組宿命」。這份感傷隨即引發許多網友的溫暖鼓勵，提醒原PO不必妄自菲薄。過來人則現身說法，點名文組生只要選對賽道，依然大有可為。例如海運業、銀行櫃員，或是科技業內部的法務、人資與行政職，年薪皆有機會突破百萬。

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