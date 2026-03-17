元智大學新推校學士制 彈性學習架構強化跨域與AI能力

因應高等教育跨域化與產業快速轉型趨勢，元智大學今天宣布推動「校學士制度」，創新建立更具彈性的學習架構，強化學生自主學習與跨域整合能力，打造具元智特色的人才培育模式。

為強化學生AI基礎能力，校方也宣布將「AI程式語言」列為全校大一新生必修課程，使人工智慧能力成為所有學生的共同核心素養。

元智大學教務長謝建興表示，校學士學位總學分為128學分，其中自由選修提供高達40學分的彈性空間，學生可搭配跨領域、領域專長學程設計課程，在探索興趣與深化專業之間，找到最適合的學習路徑。

謝建興說明，學生在自由選修學分中須於同一核心領域，至少修10學分，並在同領域的跨領域學程，與領域專長學程中修滿至少20學分，完成後可在學位證書上註記該「領域專長」，如人工智慧或永續發展等。

校學士學位的設計能讓學習成果更具辨識度，並提升職涯競爭力。此外，115學年度也納入15至25學分的自主學習、實習、專題實作或海外研習，強化學生實務應用能力與國際接軌。

謝建興指出，在課程規畫上，校方提出四大核心重點，包括在人工智慧領域，整合資訊、電機與管理相關課程，培養學生具備AI應用能力與跨域創新思維，其次為半導體領域，聚焦晶片設計、製程與封裝技術，深化與產業鏈的合作；第三為創新創生，透過管理、設計與工程整合課程及創業模擬，培養學生創新與實作能力；最後是永續發展，結合ESG與SDGs概念，強化環境永續與社會參與能力。

謝建興表示，校學士制度並非大幅翻修既有課程，而是建立在元智既有成熟課程體系上，透過跨域整合與修業機制重構，提升學習彈性與制度延續性。學校將以校級統籌方式整合跨院資源，讓學生在專業深度與跨域廣度間取得平衡，落實「以學生為本」的自主學習精神。

此外，自115學年度起，新入學學士班學生須取得跨領域學程、微學程、輔系或雙主修其中一項資格，才可以畢業。校方認為，透過制度設計將跨域學習由「選擇」轉為「必備」，可確保學生在完成主修專業之餘，也具備整合不同領域知識的能力。

元智大學指出，校學士制度的核心精神，在於讓學生同時兼顧專業深度與跨域廣度。未來學校將持續依據校務研究數據，滾動式優化制度設計，並以人工智慧、半導體、創新創生與永續發展四大主軸為發展方向，培育具國際視野與整合能力的人才。

20260317

元智大學於115學年將「AI程式語言」列為全校大一新生必修課程。圖／元智大學提供