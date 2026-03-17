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中正大學獲辛耘企業捐千萬 加速矽光子半導體人才培育

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
中正大學今天獲辛耘企業捐款1000萬元，將加速開發矽光子課程，培育半導體人才。圖／中正大學提供
中正大學今天獲辛耘企業捐款1000萬元，將加速開發矽光子課程，培育半導體人才。圖／中正大學提供

辛耘企業股份有限公司捐款1000萬元給國立中正大學，用於支持矽光子半導體人才培育及產學合作，校方今天盛大舉辦捐贈儀式，感謝培育半導體專業人才，捐款將專款專用於矽光子半導體學院籌設與課程建置，培養符合產業需求的高階人才，助力台灣半導體產業永續發展。

辛耘企業成立於1979年，深耕半導體產業逾45年，為國內半導體設備及12吋再生晶圓之領導廠商，並於全球設有服務據點。近年辛耘積極投入AI與先進封裝領域，其濕製程設備已成功應用於CoWoS等先進封裝製程，並於2024年榮獲經濟部第7屆「潛力中堅企業」殊榮。

校長蔡少正說，本次捐贈款項將專款專用於本校矽光子半導體學院之籌設與人才培育，中正大學積極響應政府AI新十大建設政策，規畫於2030年前成立全球首創「矽光子半導體學院」，目標每年培育10名博士、60名碩士及40名學士，合計110名高階專業人才。

蔡少正指出，矽光子技術是下世代高速通訊與AI運算的關鍵技術，未來將整合電機、通訊、資工、機械、化工、材料及光電物理等跨領域師資，引入業師參與教學，以產業實作專題對接產業需求，縮短實驗室到市場的距離，將加速開發矽光子領域課程，預計可惠及數百名學生。

中正大學今天獲辛耘企業捐款1000萬元，將加速開發矽光子課程，培育半導體人才。圖／中正大學提供
中正大學今天獲辛耘企業捐款1000萬元，將加速開發矽光子課程，培育半導體人才。圖／中正大學提供

中正大學今天獲辛耘企業捐款1000萬元，將加速開發矽光子課程，培育半導體人才。圖／中正大學提供
中正大學今天獲辛耘企業捐款1000萬元，將加速開發矽光子課程，培育半導體人才。圖／中正大學提供

CoWoS 產學合作 矽光子

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