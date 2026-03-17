中正大學獲辛耘企業捐千萬 加速矽光子半導體人才培育

少子化衝擊下，當招生愈來愈困難，最先承壓的往往是45至55歲的中生代教師；一名中生代教授4年內被要求開12門不同的新課，忙到放棄執行到手的計畫，就因為要去幫忙「坐轎」的資深教授上遺留下來的課，「雜食性教學」幾乎榨乾學者的靈魂。這群撐住大學招生與教學的教師，一旦倒下，台灣高教還能守住多久？

2026-03-17 07:30