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台東基督教醫院與台東大學簽訂MOU 提早前進校園搶護理師

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東基督教醫院與台東大學護理系簽訂合作備忘錄，齊力培育護理人才。圖／東基提供
台東基督教醫院與台東大學護理系簽訂合作備忘錄，齊力培育護理人才。圖／東基提供

台東大學護理系今年起招生，台東基督教醫院與校方簽署合作備忘錄，協助進行課程設計建置及教學，且將捐贈300萬元教室設置費、每年提供60萬元獎學金資助5名學生，畢業後保障至東基就業，藉此紓解院內護理人才荒。

台東大學今早舉辦合作備忘錄簽署儀式，東基醫療執行長呂信雄、東基院長馬堅毅及護理部主任歐惠容等人參與，由呂信雄與東大校長鄭憲宗代表雙方簽署合作備用錄。

呂信雄表示，醫護及長照專業人才一直是台東的難題，醫院必須主動出擊，所以2023年與東大簽署長照人才培育計畫，目前有3人在迦南護理之家服務；去年得知東大籌設護理學系，主動向校方表達支持及合作的意願。

鄭憲宗指出，東部地區長期面臨護理人力缺口，東大護理學系已與馬偕紀念醫院建立合作關係，此次再度攜手台東基督教醫院，進一步擴大實習場域與產學資源，為學生提供更多元的學習機會。學校建立一條龍培育模式，實習銜接就業，畢業後即可投入台東醫療照護體系。

東基說明，未來雙方共享師資及實習場域等資源，另資助300萬元設置護理學系教室，每年獎助5名學生，每名補助4年，每人每年12萬元助學金，受資助的學生畢業後保障到東基就業。

此外，東基是地區教學醫院，未來也可成為護理學系學生的實習場域，所需的師資人選，協助進行課程設計建置及教學，系上教師可至東基辦講座，提升院內護理人員的臨床專業知能。

台東 護理

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