陽明交大特殊選才放榜 機器人金牌、17語達人都錄取

陽明交大115學年特殊選才管道錄取60名學生，錄取率僅7%，有錄取生曾獲國際醫療機器人競賽金牌、建立AI音樂生成模型，還有錄取生熟悉17種語言，展現不同的學習軌跡。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，以自主學習能力在特殊選才管道脫穎而出的吳泓寰，曾與同儕在國際Robofest醫療機器人競賽獲得金牌，並自主開發跌倒偵測系統，將AI轉化為實質應用；他還建立AI音樂生成模型並將程式碼開源，在全球音軌平台銷售超過900首作品。

同時錄取陽明交大電機工程系與百川學士學位學程的吳泓寰，最終選擇進入百川學位學程。他表示，百川學程強調跨領域探索與自主規劃的學習環境，能讓他自由結合醫療機器人、AI、商業策略等不同領域，讓學習不再只是為了取得學位，而是逐步實踐科技與人文並進的未來藍圖。

陽明交大提到，透過特殊選才管道錄取人文社會系的林於樸，年紀輕輕便掌握英語、西班牙語、法語、荷蘭語、日本語、義大利語、希臘語等17種語言，曾在一場紐約遊學面試中，憑口音便辨識出面試官來自哥倫比亞首都波哥大，讓原本生硬的面試瞬間充滿家鄉溫度。

林於樸同時也是長期投入公共知識的維基百科編輯，以嚴謹態度守護資訊品質，深信語言不只是溝通工具，更是理解他人文化與背景的重要橋梁，未來希望投入台灣方言復振，守護語言的多樣性。

來自雲林的新住民二代朱婉瑜，透過特殊選才管道錄取陽明交大百川學位學程。她將自身文化背景與語言能力化作養分，把跨文化觀察融入科展競賽，並投入社會服務，從第一線看見教育不均與文化融入等議題；希望未來能結合社會學與資料分析，為多元族群尋求發聲機會。