魚塭殘留魚骨邊角廢料 大學生巧思變身精緻「軟罐頭」
魚塭收成產生的魚骨、邊角料通常低價變賣或棄置。台南一群大學生走進七股篤加社區，想辦法將原本丟棄的烏魚廢料變身精緻「軟罐頭」，高附加價值解決產業痛點，更為傳統漁村找出永續商機。將在下月「台南世界地球日」展示成果。
應用科大養生休閒系師指導老師鄭傑夫指出，許多養殖業加工過程產生大量優質但難以處理的魚骨等部位。學生團隊實際訪查後，決定以「食材全利用」為核心，實驗多次後成功熬製出濃郁魚高湯，並開發出攜帶方便、適合現代市場的烏魚軟罐頭，讓「魚廢」翻身成為特色商品。
學生不僅研發產品，還實際參與雲端廚房營運，利用大數據分析消費者口味，作為調整罐頭風味的依據，從研發、生產到銷售「一條龍」實作，提早體驗餐飲創業的酸甜苦辣。
「過去只在教室練技術，走進社區、魚塭才看見漁民的辛苦、產業的痛點。」參與學生感嘆，與社區居民舉辦「食魚教育」，才理解偏鄉也具有文化的深度。
校方支持這項名為「戲水鯤鯓」計畫，老師帶領學生深入漁村社區，成功發想將原本要丟棄的烏魚副產品「點石成金」，研發出具創業潛力與商業價值的新產品。
校方表示，計畫成功結合養殖場與校園教學，學生曾赴台北花博推廣台江「黑琵牌」生態理念，將永續發展落實為具體商業模式。這項結合魚廢再利用與地方創生成果，預計世界地球日亮相分享，展現產學合作實戰力。邀請大家來看學子為傳統養殖業注入的創新活力。
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