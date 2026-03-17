通識課作業要學生問房貸、信貸！他嘆沒必要 網質疑：造成業務困擾

大學通識課為了教導財經知識，讓學生詢問銀行貸款問題是否妥當呢？一名網友發文，曬出通識課的作業評分規定，題目要求學生向銀行或經銷商詢問房貸、車貸、信貸與儲蓄保險等問題。雖然是生活中必要的知識，但網友普遍認為此作業會造成業務們的困擾。

一名大學生在Threads發文，PO出通識課「貨幣時間價值運用」的作業說明，從中能看出，老師希望透過實際接觸金融從業人員來幫助學生了解房貸、車貸、信貸與郵局儲蓄保險的運用。

原PO的房貸作業要求學生親自去到預售屋現場，想像自己要買房，並詢問坪數、總價、貸款細節等，還要算出月付金；車貸要去詢問汽車經銷商，同樣要問車價與貸款問題；信貸要直接去銀行，詢問行員信貸所需文件、並告知貸款需求；儲蓄保險則是要到郵局，向工作人員詢問保險條件後，算出此保險的利率。

原PO看到此作業內容後，忍不住感嘆「通識而已，真沒必要」。此文一出，許多網友也認為作業「太硬了」，「你的通識怎麼那麼硬」、「沒看過這麼硬的通識」、「這麼硬喔，這我會用抄的或用GPT」。

也有不少網友認為這種作業會造成業務人員的困擾，「親臨沒有要買，完全造成業務困擾，而且如果只是試算應該不用親臨吧」、「這完全是造成業務的困擾」、「人家在工作你不給人家業績還來亂喔，訪談還差不多」。

但也有網友覺得這種作業與生活結合，設計得非常好，「我覺得這才是學校該教的東西，不然出社會只會在那邊供給需求、一隻看不見的手」、「這才是學校該學的東西」、「很好的課題，親臨的體驗肯定不同，說明清楚的話工作人員一定也能接受的」。

1111人力銀行TUN大學網觀察，每到新學期前後，課程評價查詢量明顯增加。以2025年的數據來看，開學前一個月平台課程評價查詢量就成長近三成，學生最關心的評價面向仍以「給分甜不甜」、「老師嚴不嚴」、「學分含金量」為主，許多新生更直言：「有學長姐的回饋，才敢安心選課」。