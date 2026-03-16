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台電挹注1億元 中山大學建微電網可供電48小時

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
中山大學副校長郭志文（左）與台電董事長曾文生（右）簽署「115年度大學節能及電力韌性推動建置案」合作備忘錄。照片／台電提供
中山大學副校長郭志文（左）與台電董事長曾文生（右）簽署「115年度大學節能及電力韌性推動建置案」合作備忘錄。照片／台電提供

中山大學與台電近日簽署「115年度大學節能及電力韌性推動建置案」合作備忘錄，由台電挹注1億元，在校園建置整合再生能源、儲能設備與智慧能源管理的「微電網系統」。目前規劃先以國研大樓為示範點，打造兼具節能、供電韌性與教學研究功能的智慧能源校園。

近年全球能源情勢動盪，加上極端氣候與災害頻繁，如何在停電時確保關鍵設施穩定供電，成為各國能源政策的重要課題。「微電網」被視為能源轉型與城市防災的重要技術之一。它可視為縮小版的電力系統，平時與大型電網併網運作，一旦電網發生事故，便能迅速切換為「孤島模式」，利用自身的發電與儲能設備維持區域供電，提升整體電力韌性。

中山大學副校長郭志文表示，台電在技術與經費上的支持，讓學校得以打造結合節能、韌性與研究功能的智慧能源校園。初步以國研大樓為試驗區域，微電網建置完成後，不僅能在災害或突發停電時提供穩定備援電力，也能透過智慧能源管理系統進行用電調度，提升能源效率並降低電費支出。他感謝台電長期支持高等教育與能源創新，讓大學在能源轉型中扮演更積極角色，也讓中山校園成為南臺灣能源科技創新與電力教育的重要示範場域。

中山大學總務處指出，學校長期投入電力技術與綠能發展。近年在科技部（現國科會）校園節能計畫與校內專案經費支持下，已累計投入超過2億5千萬元推動節能與永續措施。

校園目前已建置超過千顆智慧電表，透過即時數據蒐集與分析，各院系可掌握用電情況，作為節能與調整尖離峰用電的依據；校內也設置太陽能發電系統，裝置容量超過1MWp，並建立全校即時電能監控系統與需量反應調控機制，使能源管理更精準有效。

在電力架構方面，中山大學校園可分割為多條獨立饋線，具備形成微電網的良好條件。校內先於國研大樓試辦，未來微電網平時以併網模式運轉，一旦校園或外部電網發生停電事故，系統將自動切換至孤島模式，優先供電給重要與必要設施。透過儲能系統，即使在夜間沒有太陽能發電的情況下，仍可支撐至少4小時以上的電力供應；若在日間結合太陽能發電，供電時間可進一步延長。

當發生天然災害或其他不可抗力事件時，系統還可切換為「防災微電網」，縮小供電範圍並優先維持緊急防災據點。若僅保留緊急防災留置中心並將負載控制在250kW以下，搭配儲能與太陽能設備，校園即可提供48小時以上的防災用電。

中山大學近年積極發展各項綠色科技與永續環境研究，包括離岸風電、黑潮發電等海洋能源技術，以及綠氫催化技術、綠色動力載具研究、智慧海洋養殖等領域，過去十年校園整體節能成果約10%。校方表示，未來微電網建置完成後，不僅可強化校園能源管理與防災能力，也將成為智慧電網與能源科技的重要教學與研究平台，逐步把中山校園打造為智慧能源示範基地。

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