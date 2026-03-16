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114年專利申請全國學校第四 台科大產學簽約金、智財權收益雙創新高

聯合報／ 記者李芯／台北報導
台科大114年度產學合作簽約金額突破5.3億元，113年度智財權收益達1.3億元，雙雙創下歷年新高。圖／台科大提供
台科大114年度產學合作簽約金額突破5.3億元，113年度智財權收益達1.3億元，雙雙創下歷年新高。圖／台科大提供

經濟部智慧財產局公布114年專利申請及公告發證統計，共有22所學校進入本國人發明專利百大，其中國立台灣科技大學以73件發明專利名列第四，與去年相比成長49%。台科大表示，這樣的成績反映研發成果加速轉化為可保護、可應用的技術資產，也顯示學校專利布局與申請效率同步提升。

台科大表示，學校近年協同產業聚焦核心關鍵技術應用，布局高附加價值專利並推動商品化，114年度產學合作簽約金額突破5億3000萬元，113年度智財權收益達1億3000萬元，雙雙創下歷年新高。其中，專利包裹透過授權或讓與方式運用超過6000萬元，另受惠於國科會專利申請費用補助，近兩年回饋國科會智財收益亦達623萬元，形成研發、專利與收益良性循環。

在專利內容方面，台科大申請「超疏水膜的製造方法」、「手指復健裝置」、「區塊鏈憑證管理系統」、「鋼結構之樑柱接頭工法」及「光偵測器及其製造方法」等，橫跨材料、醫工、資通訊與工程領域。台科大智財技轉中心提及，近年專利策略強調「重質不重量」，兼顧專利的可運用與延續性，而非單純追求件數累積，例如「鋼側撐挫屈束制構材」採非專屬授權模式，114年度新增22次授權，累計已達89次授權，權利金收入突破千萬元，顯示專利具穩定市場需求與長期應用價值。

此次排名中，國立成功大學以134件發明專利連續四年位居學校首位，明志科技大學以86件站上第2名，陽明交通大學以83件位居第3。

產學合作 國科會 台科大 專利

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