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寶可夢啟發他投入昆蟲研究 發現新種甲蟲命名「三神鳥」意外爆紅

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
中興大學昆蟲學系助理教授蕭昀受寶可夢啟發昆蟲研究，發現三種新種甲蟲，並以遊戲中「三神鳥」命名。圖／中興大學提供
中興大學昆蟲學系助理教授蕭昀受寶可夢啟發昆蟲研究，發現三種新種甲蟲，並以遊戲中「三神鳥」命名。圖／中興大學提供

全球知名遊戲「寶可夢」的構想原型，來自創作者的「抓昆蟲」經驗，該遊戲也開啟一位台灣昆蟲學者的研究之路。中興大學昆蟲學系助理教授蕭昀童年受寶可夢啟發，對昆蟲產生興趣，並投入昆蟲分類學研究，他在澳洲發現三種新種甲蟲，甚至以寶可夢中的「三神鳥」為其命名，也讓冷門的昆蟲分類研究意外爆紅，甚至躍上國際新聞版面。

蕭昀從小就喜歡在台灣的草叢與林地中捕捉昆蟲，手持捕蟲網探索自然世界。1996年推出的「寶可夢」遊戲，讓他對昆蟲世界產生更深的興趣，也間接影響他日後投入昆蟲分類與生物多樣性研究。

蕭昀在澳洲國立大學攻讀博士期間，於澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）「澳洲國家昆蟲標本館」研究赤翅蟲科（Pyrochroidae）甲蟲時，發現三個過去從未被科學界記錄的新物種。經與美國東新墨西哥大學昆蟲學家Darren Pollock教授合作確認後，研究團隊於2021年正式發表這項發現。

由於這三種甲蟲極為稀有，蕭昀決定以寶可夢中稀有的「三神鳥」急凍鳥、火焰鳥、閃電鳥為其命名，分別為「Binburrum articuno」、「Binburrum moltres」與「Binburrum zapdos」。這項命名讓原本較為冷門的昆蟲分類研究意外爆紅，不僅登上國際新聞版面，寶可夢粉絲也依據這些甲蟲創作新的寶可夢設計；還有一位英國學生將相關研究製作成精美的Risograph插畫小誌，作為大學專題並寄給蕭昀。

蕭昀指出，全球每年約有6000種昆蟲被新發現並命名，但多數研究往往不為大眾所知。這次以寶可夢角色命名新物種，意外讓更多人關注昆蟲分類學，也讓科學研究更容易被社會理解。他強調「科學不只是科學，它也可以激發創造力，並與流行文化結合。」

目前蕭昀在中興大學開設「文化昆蟲學」課程，探討昆蟲與人類文化之間的關係。他說，寶可夢其實呈現了類似「公民科學」的概念，透過蒐集與記錄物種，引導更多人走進自然、認識昆蟲，進而關注生物多樣性。

中興大學昆蟲學系助理教授蕭昀在澳洲留學時野外調查。圖／中興大學提供
中興大學昆蟲學系助理教授蕭昀在澳洲留學時野外調查。圖／中興大學提供

中興大學 科學研究 寶可夢 自然生態

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