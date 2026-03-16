台電挹注1億 中山大學建微電網可供電48小時
中山大學與台電近日簽署1項合作備忘錄，由台電挹注1億元，在校園建置「微電網系統」，未來中山大學即使面臨突發停電，重要防災設施仍可維持至少48小時電力供應。
國立中山大學今天發布新聞稿指出，中山大學與台灣電力股份有限公司近日簽署「115年度大學節能及電力韌性推動建置案」合作備忘錄，由台電挹注新台幣1億元，在校園建置整合再生能源、儲能設備與智慧能源管理的「微電網系統」。
中山大學表示，此舉讓未來中山大學即使面臨突發停電，重要防災設施仍可維持至少48小時的電力供應。目前規劃先以國研大樓為示範點，打造兼具節能、供電韌性與教學研究功能的智慧能源校園。
中山大學副校長郭志文表示，感謝台電長期支持高等教育與能源創新，讓大學在能源轉型中扮演更積極角色，也讓中山校園成為南台灣能源科技創新與電力教育的重要示範場域。
中山大學指出，未來微電網平時以併網模式運轉，一旦校園或外部電網發生停電事故，系統將自動切換至孤島模式，優先供電給重要與必要設施。
此外，當發生天然災害或其他不可抗力事件時，系統還可切換為「防災微電網」，縮小供電範圍並優先維持緊急防災據點。微電網建置完成後，不僅可強化校園能源管理與防災能力，也將中山校園打造為智慧能源示範基地。
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