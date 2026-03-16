陳其邁促台美合作 探討矽光子產學對接

全球知名遊戲「寶可夢」的構想原型，來自創作者的「抓昆蟲」經驗，該遊戲也開啟一位台灣昆蟲學者的研究之路。中興大學昆蟲學系助理教授蕭昀童年受寶可夢啟發，對昆蟲產生興趣，並投入昆蟲分類學研究，他在澳洲發現三種新種甲蟲，甚至以寶可夢中的「三神鳥」為其命名，也讓冷門的昆蟲分類研究意外爆紅，甚至躍上國際新聞版面。

2026-03-16 11:07