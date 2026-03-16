陳其邁促台美合作 探討矽光子產學對接
高雄市長陳其邁於美國時間13日率市府團隊與中山大學訪問美國亞利桑那大學，探討矽光子產學對接，開啟兩校合作，建構最具韌性的跨國半導體生態系。
高雄市政府今天發布新聞稿表示，陳其邁於美國時間13日率市府團隊與國立中山大學訪問亞利桑那大學（University of Arizona），探討矽光子產學對接。
陳其邁表示，高雄具備發展矽光子的絕佳生態系。此次促成兩校合作，是為了讓高雄的研發能量與國際頂尖「光學之谷」實質對接，建構最具韌性的跨國半導體生態系。
亞利桑那大學研究與合作事務資深副校長托馬斯．迪亞斯．德拉魯比亞（Tomas Diaz de la Rubia）表示，未來期待透過產官學合作深化與高雄交流，推動半導體製造創新、技術研發與人才培育。
亞利桑那大學光學科學學院院長布萊恩．安德森（Brian Anderson）指出，學院為美國3大光學研究中心之一，目前積極投入半導體矽光子研究，將既有光學優勢延伸至半導體前沿技術。
光學科學學院教授納賽爾．佩揚巴里安（NasserPeyghambarian）則提出「矽光子亞利桑那高雄中心」（SPARK）構想。校方表示，這將採取「企業聯合出題、跨國學界解題」的實戰模式，可望成為台美科技合作的創新典範。
中山大學表示，未來將透過研究計畫、師生交流與產學合作，培育具國際視野的科技人才，並配合高雄半導體產業發展策略，為產業升級與城市創新注入動能。
經發局長廖泰翔指出，亞利桑那大學光學研究中心為全美3大光學研究中心之一，具備前瞻理論基礎及務實產學經驗。市府將持續推動產官學研平台，吸引更多國際企業與研究機構共創高雄的矽光子技術發展。
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