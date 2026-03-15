中原大學教授高欣欣任數學會理事長 鼓勵STEM女孩深耕

中原大學應用數學系教授高欣欣致力推廣數學教育、科普多年的，近日當選中華民國數學會第47屆理事長，成為中原大學首位擔任此職的教師。

高欣欣指出，社會大眾普遍對數學學習感到挫折，對數學的專業發展有誤解；女學生在選擇數學相關職涯時，也可能面臨隱性壓力。過去十餘年來，她在歷任理事長與學界前輩帶領下，投入多項推動工作，包括推廣數學普及活動、辦理「大專生數學營」引導青年學子看見數學的多元應用，並且關注STEM（科學、科技、工程與數學）領域女孩的學習發展。

身為「女數學人工作小組」創始召集人，高欣欣長期關注女性在數理領域的發展，積極促進校際合作與跨域對話。她表示未來兩年理事長任內，將持續帶領學會深化學術交流，鼓勵更多STEM女孩投身科學，讓數學不僅存在於課堂與研究中，也成為理解世界的重要力量。

從小「好為人師」的高欣欣，著迷於數學的規律、結構與「簡單的美」，她認為能分享數學之美是一件令人開心的事，因此積極參與數學與科學教育推廣。

她表示，擔任中華民國數學會理事長深感榮幸，將持續與學術界、教育界及社會各界攜手合作，期盼在既有的基礎上深化數學與日常生活的連結，成為更平易近人、啟發思考、陪伴人成長的力量，讓學會成為連結學界與社會大眾的重要橋梁。

中華民國數學會為台灣數學界重要的專業學術團體，長期致力於數學研究、國際交流與數學教育發展。高欣欣自2010年起參與學會會務，並兼任數學科普委員會召集人，後續還擔任女數學人工作小組召集人，今年獲選理事長。

高欣欣為美國加州大學洛杉磯分校數學博士，1995年返台任教於中原大學應用數學系，並於2006至2010年擔任系主任。她除教授數值分析等專業課程，近年也在商學院開設商用與管理數學，並於通識中心講授「科學與倫理」，連結科學素養與公共倫理。她以平易近人的教學方式，降低學生對學習數學的恐懼，也引導學生在追求科學成就之際，同時思考科技發展所帶來的倫理與社會影響。

中原大學應數系教授高欣欣（右）自台大教授謝銘倫（左）手中接任中華民國數學會第47屆理事長。圖／中原大學提供