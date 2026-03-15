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半導體需求續攀升！台積電開年薪220萬 中山大學就博會搶才

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
半導體業搶人才，吸引中山大學機電、資工學生諮詢、投遞履歷。記者郭韋綺／攝影
半導體業搶人才，吸引中山大學機電、資工學生諮詢、投遞履歷。記者郭韋綺／攝影

全球晶圓廠擴產，高雄市長陳其邁近日率團赴美，與亞利桑那州簽署合作備忘錄MOU，推動晶片外交，更推升人才需求。中山大學昨舉辦校園就業博覽會，半導體與科技業攤位前擠滿學生，機電、資工等理工科系學生大排長龍詢問職缺與待遇，半導體龍頭台積電更開出碩士新進工程師年薪上看兩百廿萬元搶才。

近年人工智慧與半導體供應鏈需求持續攀升，科技業仍是徵才主力，薪資表現也最為亮眼，中山大學校長李志鵬說，全球AI晶片、車用電子與高效能運算需求快速成長，從晶圓製造到封裝測試的整體供應鏈都在擴張，也同步推升人才需求。台積電人資吳季霖說，因應全球擴廠與先進製程布局，自三月起巡迴各大專院校徵才，預估全年招募約八千名人才。

半導體產業南移，台積電在高雄布局五座二奈米先進製程晶圓廠，帶動南台灣半導體聚落成形，企業搶才之際，頂尖大學也加速進駐培養產業所需人才。

陽明交通大學去年進駐高雄，聚焦半導體與人工智慧領域，一一五學年度碩博士班首度招生，其中電子物理碩士班錄取率僅百分之四點二；學士後電子與光子學程新學年度也開放不限科系背景學生，擴大半導體人才來源。

此外，國立清華大學也規畫申設六大國家重點領域碩博士學位學程，包括半導體先進製造封測與創新材料、人工智慧與智慧製造等領域，預計今年九月首批十五名研究生入學，未來十年可培育上千名科技人才。

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