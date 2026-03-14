台北大學自資所所友會成立 彭啓明：培育專才 增加國家永續韌性

成立33年的台北大學自然資源與環境管理研究所，今天正式成立所友會，環境部長彭啓明蒞臨大會慶賀並表示，「自然資源與環境管理已走向新時代，須用新時代的思維、運用新科技來提高管理能力，提升人民意願，以增加社會、國家的永續韌性」。

在經濟部前任部長林聖忠的提議及籌備之下，台北大學自然資源與環境管理研究所所友會於今天上午正式成立，並選出首屆所友會理事長，由環境部循環經濟署長賴瑩瑩擔任。

環境部長彭啓明表示，淨零碳排很多層面，包括碳盤查、碳中和、台灣碳定價、氣候變遷調適，在過去一年碰到很多困難但也已有成效。此外，環境部參與的範圍愈來愈大，計有循環經濟、綠色科技、營建土石方的管理。

彭啓明說，賴清德總統曾在環境部議程中二度提到「循環經濟是環境策略更是工作，因為循環經濟是推動產業升級，創造就業，促進社會包容的轉型工具」。此外，德國的綠色科技範圍很廣，占德國GDP9%，年增長率為3.1%，其中循環經濟第一名，就業人口總人數為110萬人；台灣目前有10萬人從事循環經濟，創造1688億元，代表循環經濟是台灣未來就業市場蛋黃區，需才孔急。

台北大學校長林道通表示，現在國家、社會亟須自然資源與環境管理人才，台北大學自然資源與環境管理研究所是專業的學術單位，要持續為國家培育永續人才。

賴瑩瑩表示，台北大學自然資源與環境管理研究所創立之初，師長們即以前瞻眼光，鎖定環境、經濟、能源為核心的發展方向，迄今該所已培育600多位畢業生，他們現在政府機關、學術機構、企業擔任重要工作，努力推動永續中。