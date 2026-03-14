快訊

巴菲特稱「別人恐懼時要貪婪」美股跌新低該增持？專家揭最佳時機

鏡週刊爆童子瑋直追！綠民調差6.2個百分點 謝國樑老神在在回1句

胡瓜頂級富豪粉絲身家曝光！曾年收8億 竹科教父「坐擁9千坪莊園」

聽新聞
0:00 / 0:00

台北大學自資所所友會成立 彭啓明：培育專才 增加國家永續韌性

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
台北大學自然資源與環境管理所友會成立，環境部長彭啓明（第一排右四），台北大學校長林道通（第一排右五）。圖／台北大學自資所所友會提供
台北大學自然資源與環境管理所友會成立，環境部長彭啓明（第一排右四），台北大學校長林道通（第一排右五）。圖／台北大學自資所所友會提供

成立33年的台北大學自然資源與環境管理研究所，今天正式成立所友會，環境部長彭啓明蒞臨大會慶賀並表示，「自然資源與環境管理已走向新時代，須用新時代的思維、運用新科技來提高管理能力，提升人民意願，以增加社會、國家的永續韌性」。

在經濟部前任部長林聖忠的提議及籌備之下，台北大學自然資源與環境管理研究所所友會於今天上午正式成立，並選出首屆所友會理事長，由環境部循環經濟署長賴瑩瑩擔任。

環境部長彭啓明表示，淨零碳排很多層面，包括碳盤查、碳中和、台灣碳定價、氣候變遷調適，在過去一年碰到很多困難但也已有成效。此外，環境部參與的範圍愈來愈大，計有循環經濟、綠色科技、營建土石方的管理。

彭啓明說，賴清德總統曾在環境部議程中二度提到「循環經濟是環境策略更是工作，因為循環經濟是推動產業升級，創造就業，促進社會包容的轉型工具」。此外，德國的綠色科技範圍很廣，占德國GDP9%，年增長率為3.1%，其中循環經濟第一名，就業人口總人數為110萬人；台灣目前有10萬人從事循環經濟，創造1688億元，代表循環經濟是台灣未來就業市場蛋黃區，需才孔急。

台北大學校長林道通表示，現在國家、社會亟須自然資源與環境管理人才，台北大學自然資源與環境管理研究所是專業的學術單位，要持續為國家培育永續人才。

賴瑩瑩表示，台北大學自然資源與環境管理研究所創立之初，師長們即以前瞻眼光，鎖定環境、經濟、能源為核心的發展方向，迄今該所已培育600多位畢業生，他們現在政府機關、學術機構、企業擔任重要工作，努力推動永續中。

德國 林聖忠 綠色科技

延伸閱讀

金融業唯一代表 玉山響應國發會地方創生3.0政策…簽署永續宣言

金大新校長洪集輝出線 主打僑鄉大學、海洋與島嶼發展

相關新聞

台北大學自資所所友會成立 彭啓明：培育專才 增加國家永續韌性

成立33年的台北大學自然資源與環境管理研究所，今天正式成立所友會，環境部長彭啓明蒞臨大會慶賀並表示，「自然資源與環境管理已走向新時代，須用新時代的思維、運用新科技來提高管理能力，提升人民意願，以增加社會、國家的永續韌性」。

中山大學就博會爆人潮！半導體最搶手 台積電年薪220萬搶才

中山大學2026就業博覽會今登場，集結113家企業、釋出近萬個職缺，現場超過5000人次參與，台積電、聯電等科技類產業人氣最旺，電機、資工系學生大排長龍投遞履歷、諮詢薪資待遇。台積電人資今表示，碩士生新進工程師平均年薪可突破220萬元。

走過一甲子嘉南藥大海內外齊聚同賀傑出校友捐母校百萬

走過一甲子，嘉南藥理大學今天「創校60周年校慶」開幕並舉辦運動會，教育部長鄭英耀致詞，藥師公會全國聯合會理事長林憶君等各界外賓、海內外夥伴學校代表及歷任校友，共同見證這歷史性時刻。第三屆校友姜義厚捐百萬元回饋母校，「展現嘉藥人強大的凝聚力與感恩之心。」

AI惹禍 政大博士生虛構書目 論文下架

ＡＩ運用愈來愈普遍，但學術上虛構參考文獻案例也頻傳。政大國發所有學生的博士論文被其他大學教授指控參考文獻出現他從沒寫過的論文，疑似是ＡＩ生成的虛構書目，政大國發所昨聲明，已請學校將該論文於資料庫先行下網。包括屏東大學、南華大學等學生碩士論文也有類似案例，兩校日前都證實學生涉ＡＩ虛構內容，須重寫論文。

AI虛構文獻 視為學術造假

國內外學術界近期發生多起碩博士論文引用不存在的「ＡＩ虛擬文獻」爭議。專家學者直言，作者通常不會只有文獻是虛構的，其內容段落恐怕也有ＡＩ寫的。教育部若下令清查「幽靈參考文獻」，災情勢必慘重。呼籲政府以嚴格措施防範「假成果」。

心靈環保ESG 法鼓碩士在職學程招生

法鼓文理學院將於3月14日下午1時30分，在台北市延平南路德貴學苑 7 樓舉辦「心靈環保與永續發展碩士在職學位學程」招生說明會，本學程為全台唯一以心靈環保為基石的永續發展課程，歡迎各界參加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。