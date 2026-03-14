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中山大學就博會爆人潮！半導體最搶手 台積電年薪220萬搶才

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
中山大學2026就業博覽會今登場，集結113家企業、釋出近萬個職缺。記者郭韋綺／攝影
中山大學2026就業博覽會今登場，集結113家企業、釋出近萬個職缺。記者郭韋綺／攝影

中山大學2026就業博覽會今登場，集結113家企業、釋出近萬個職缺，現場超過5000人次參與，台積電聯電等科技類產業人氣最旺，電機、資工系學生大排長龍投遞履歷、諮詢薪資待遇。台積電人資今表示，碩士生新進工程師平均年薪可突破220萬元。

近年AI與半導體供應鏈熱度持續升溫，科技業仍是徵才主力，薪資表現也最為亮眼，根據證交所資料，半導體業平均年薪達227.8萬元，持續維持各產業前段班。

今天博覽會現場，以半導體高科技等產業諮詢最為熱絡，台積電人資吳季霖表示，因擴廠人才需求，3月起巡迴各大專院校徵才，包含製程及設備工程師、先進封裝技術等預估招募8000人，工作地點涵蓋新竹、高雄、台中、嘉義、苗栗、台南。

通訊工程碩二生陳彥鈞鎖定台積電為第一志願，他說，半導體在全球愈來愈重要，IC已是未來產業趨勢，很多產品都用到晶片，將是台灣2、30年產業發展重點。

26歲黃秉豪已通過台積電主管面試，下周二與人資進行二次面試，想爭取外派工作到美國亞利桑那州擔任技術員，操作機器設備、電腦系統，一方面也希望挑戰高薪。

機電系碩一生黃景弘坦言，若想追求高薪仍以半導體產業為首選，但他個人希望兼具收入和生活品質平衡，因此履歷投往聯電設備工程師，他指出，半導體設備相當精細，齒輪或偵測裝置一旦故障就會亮警報燈，工程師必須待命隨時進入產線更換耗材排除狀況。

除了科技業，金融科技產業也大舉搶才，儲備幹部平均年薪超過百萬元，吸引不少商管與資訊背景學生關注。國防體系也加入搶才行列。國防部軍情局開出起薪5萬8千元招募職業軍官；國家中山科學研究院則針對研發人才徵才，博士級研究人員月薪最高可達9萬4千元。

校長李志鵬表示，全球對高效能運算、5G通訊、車用電子與AI晶片需求持續成長，從晶圓製造、封裝測試到晶片設計與供應鏈管理，帶動整體產業擴張，也推升人才需求。

李志鵬說，中山大學長期深耕電機、資訊、材料與光電領域，並以海洋科技與永續創新為特色，近年積極布局半導體、AI與智慧製造，希望培養具跨域能力與實務經驗的即戰力人才。

中山大學表示，這次徵才企業包括台積電、聯電、鴻海、光寶、友達、世界先進、大立光、台灣美光與日月光等指標企業，尤其今年半導體發展將聚焦AI高效能運算、先進製程與先進封裝、矽光子、高頻寬記憶體與電源技術升級，以及雲端資料中心與第三代半導體應用等領域，也讓企業更加積極尋找跨領域人才。

隨著企業數位轉型加速，資安、後端開發、資料分析與雲端運維等職缺需求持續增加，校方也將持續與產官學研合作，提供學生更多實習與研發機會，強化南部科技產業的人才培育動能。

半導體搶人才，吸引中山大學機電、資工學生諮詢、投遞履歷。記者郭韋綺／攝影
半導體搶人才，吸引中山大學機電、資工學生諮詢、投遞履歷。記者郭韋綺／攝影

中山大學就業博覽會吸引超過5000人次參與。記者郭韋綺／攝影
中山大學就業博覽會吸引超過5000人次參與。記者郭韋綺／攝影

半導體搶人才，吸引中山大學機電、資工學生諮詢、投遞履歷。記者郭韋綺／攝影
半導體搶人才，吸引中山大學機電、資工學生諮詢、投遞履歷。記者郭韋綺／攝影

半導體搶人才，吸引中山大學機電、資工學生諮詢、投遞履歷。記者郭韋綺／攝影
半導體搶人才，吸引中山大學機電、資工學生諮詢、投遞履歷。記者郭韋綺／攝影

台積電是就業博覽會熱門攤位。記者郭韋綺／攝影
台積電是就業博覽會熱門攤位。記者郭韋綺／攝影

半導體 聯電 中山大學 台積電

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