台大杜鵑花節登場 學系博覽會讓學生認識校園

台大杜鵑花節今天登場，透過學系博覽會與社團博覽會，讓參觀學生認識台大校園；台大每年擴大補助學生出國見習，還有19家企業參加菁英計畫，提供跟企業董總實習的機會。

台灣大學今天發布新聞稿指出，2026年台大杜鵑花節以「水脈映古圳・杜鵑舞青春」為主題，展現校園自然景觀、人文歷史與青春活力交織的獨特風貌，杜鵑花節於今天舉行開幕儀式。

杜鵑花節的重點活動之一就是學系博覽會與社團博覽會，藉由各系的設展講解及學生社團表演，帶領來參觀的高中生及家長們，認識台大的學習資源與校園生活樣貌；同屬「國立台灣大學系統」的台灣師範大學與台灣科技大學也參與設攤，讓學生與家長了解學校特色與校園資源。

台大校長陳文章表示，學系博覽會讓參觀的高中生了解各系所的專業，台大現有283個領域專長模組，約1/3畢業生取得專長證書，也愈來愈多人選擇校學士及院學士，未來台大生畢業時將不僅有1個學位，而是展現出跨域學習的成果。

另外，陳文章提到，教務處與國際處也推動「NTUBeyond Borders計畫」，每年擴大補助學生出國見習；創新設計學院推動「跟著董總實習–台大菁英計畫」，共19家企業提供實習機會；而台大系統的3校學生，在校友基金會支持下，將有機會前往海外，參加創新創業課程。

為慶祝即將到來的杜鵑花節30週年，台大也舉辦「杜鵑花節30週年暨台大之美」攝影比賽，以「時光剪影・台大之美」為主題，徵集以校園景象、人文故事與校園回憶為核心題材的影像作品，所有徵集影像將納入「台大之美」影像檔案庫。