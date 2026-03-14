走過一甲子嘉南藥大海內外齊聚同賀傑出校友捐母校百萬
走過一甲子，嘉南藥理大學今天「創校60周年校慶」開幕並舉辦運動會，教育部長鄭英耀致詞，藥師公會全國聯合會理事長林憶君等各界外賓、海內外夥伴學校代表及歷任校友，共同見證這歷史性時刻。第三屆校友姜義厚捐百萬元回饋母校，「展現嘉藥人強大的凝聚力與感恩之心。」
開幕典禮熱舞社活力表演開場，感念傑出校友與教職員卓越表現與貢獻，校方表彰35位1年度傑出校友、68位資深教職員工。
「嘉藥好聲音 唱出甲子情」歌唱大賽優勝選手黃子瑄、陳懷哲與黃士恩接力獻唱，用歌聲傳遞對母校的祝福。溫馨的氣氛中，鄭英耀、嘉藥董事長薛淑惠及校長張翊峰共同切下象徵傳承與祝福的生日蛋糕，寓意嘉藥精神薪火相傳、生生不息。
下午登場的「創意運動會」邀請大甲國小演出「祥龍慶甲子」，祥龍翻騰與震天鼓聲瞬間點燃全場氣氛，各系所學生也展現創意，現場氣氛沸騰。晚間將辦「校友回娘家」感恩晚宴，席開200多桌，上千海內外校友齊聚一堂，要「見證屬於嘉藥人的無上榮耀與深厚情誼，為60周年校慶畫下完美句點。」
校長張翊峰表示，嘉藥創校一甲子始終專注「藥食粧安、智慧健康及資源永續」三大專業領域。不僅是台灣第一所藥理專科學校，在應用化學、化粧品應用、職業安全及嬰幼兒教育等領域，也締造「全國首創佳績」。
他說，面對未來趨勢，嘉藥將積極呼應賴清德總統提出的「新AI十大建設」，致力培養兼具專業深度與科技廣度的「跨域π型人才」與「產業實作人才」。學校更著重培養具備人文底蘊與「生命熱度」專業人才，期許學生在未來逆境中能展現韌性，並在專業與倫理之間做出有溫度的判斷。
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