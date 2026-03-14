AI虛構文獻 視為學術造假

國內外學術界近期發生多起碩博士論文引用不存在的「ＡＩ虛擬文獻」爭議。專家學者直言，作者通常不會只有文獻是虛構的，其內容段落恐怕也有ＡＩ寫的。教育部若下令清查「幽靈參考文獻」，災情勢必慘重。呼籲政府以嚴格措施防範「假成果」。

早在ＡＩ出現前，捏造學術「假成果」就偶有所聞。如今隨著生成式ＡＩ的廣泛運用，出現ＡＩ憑空虛構文獻的情況。學術界將生成式ＡＩ產生不存在的文獻、數據或事實的現象稱為「ＡＩ幻覺（AI Hallucination）」，這種行為在學術倫理中被視為「造假（Fabrication）」，嚴重損害研究誠信。

「現在期刊都有公布指引，投稿前要了解並遵守。」中研院院士陳培哲表示，使用ＡＩ製造數據，或者美化、產生數據，都是現在正在發生的事，所以很多知名的期刊或是大學，並未禁用ＡＩ工具，但要清楚揭露，讓審查者及讀者了解。

台北科技大學智慧財產權研究所兼任助理教授章忠信表示，ＡＩ只能是助手，其生成成果只能當作是腦力激盪的建議，一定要經過查證，並有自己的觀點及表達，如果完全相信或直接使用，「必然是災難。」

章忠信建議，第一個是「以ＡＩ制ＡＩ」，善用ＡＩ工具來偵測，提高檢核效能，一旦被懷疑，稿件可能形式審查階段就出局了。第二個是審查人員的專業水準。

「不太可能只叫ＡＩ幫忙生文獻。」雲林科技大學科技法律所楊智傑表示，研究者通常都是文章段落叫ＡＩ寫，所以參考文獻也叫ＡＩ寫。「只要抓到一篇是假的，其他文獻是假的機率很高。」如果是投稿期刊論文，通常會送審查，作為審查人，通常會查對一兩篇文獻出處，應該有很高的機率就可以抓出是否為假文獻。期刊也可以叫期刊助理檢查註腳；若是碩士生論文初稿，口試前也許老師可要求另一名碩士生幫忙檢查文獻。

也有學者建議應該要以「假文獻資料」扣除該研究所招生額度，一個「假成果」就扣一個名額，系所老師才會有警惕。