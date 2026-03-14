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ＡＩ惹禍 政大博士生虛構書目 論文下架

聯合報／ 記者董俞佳郭韋綺黃于凡潘奕言／連線報導
政大國發所學生博士論文被教授指參考文獻出現AI生成書目，國發所表示已將該論文先行下網。圖／聯合報系資料照片
政大國發所學生博士論文被教授指參考文獻出現AI生成書目，國發所表示已將該論文先行下網。圖／聯合報系資料照片

ＡＩ運用愈來愈普遍，但學術上虛構參考文獻案例也頻傳。政大國發所有學生的博士論文被其他大學教授指控參考文獻出現他從沒寫過的論文，疑似是ＡＩ生成的虛構書目，政大國發所昨聲明，已請學校將該論文於資料庫先行下網。包括屏東大學、南華大學等學生碩士論文也有類似案例，兩校日前都證實學生涉ＡＩ虛構內容，須重寫論文。

中山大學社會學系教授葉高華日前查詢台灣博碩士論文知識加值系統，發現政大國發所有學生博士論文，參考文獻列有他的作品，但他從沒寫過，還標註他是政大民族學系博士，自嘲「政大該補發我博士學位吧。」

政大國發所昨發聲明表示，經初步了解，該篇博士學位論文最終上傳資料庫版本的參考文獻出現ＡＩ工具生成書目之錯漏。為避免學術同儕於查閱參考資料時引用之誤，已經請學校將該論文於資料庫先行下網，並依校內學生學位論文學術倫理審議辦法，進入相關調查、審議程序，將依法令規範與學術專業秉公進行處置。

葉高華去年六月也曾發現屏大、南華的學生論文文獻中，引用他沒寫過的論文。葉高華昨婉拒受訪，但他日前表示，大眾關切ＡＩ抄襲，但虛構是很嚴重的事，不查核來源就容易出問題，「ＡＩ資訊來源查核是很重要的功夫，各校應速將使用ＡＩ的正確觀念納入教學識讀。」

屏大表示，去年涉入此案的學生未畢業，論文已下架，全部重寫重審；校方已多次在全校性會議宣導，遵循學術審查機制，加強核實論文引用文獻，將以此案為鑑。

南華大學表示，去年接獲檢舉後，即確認學生論文所列的參考文獻，多數為生成式人工智慧虛構內容，因違反學術倫理，決議口試成績「不及格」，應重寫。也請教師提醒學生審慎使用生成式ＡＩ，避免不當引用與抄襲論文，將優先採購具ＡＩ生成內容比對功能的檢核軟體系統，所有論文口試前，均須驗證其內容正確性。

人工智慧 大學教授 政大 AI 論文

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