心靈環保ESG 法鼓碩士在職學程招生

聯合報／ 記者何定照／台北即時報導
法鼓文理學院將於3月14日在台北市延平南路德貴學苑 7 樓舉辦「心靈環保與永續發展碩士在職學位學程」招生說明會。圖為學院本院。記者何定照／攝影
法鼓文理學院將於3月14日下午1時30分，在台北市延平南路德貴學苑 7 樓舉辦「心靈環保與永續發展碩士在職學位學程」招生說明會，本學程為全台唯一以心靈環保為基石的永續發展課程，歡迎各界參加。

活動由陳定銘校長開場，並邀請詹場等教授解析永續趨勢、師資與課程特色。現場亦安排學長姐經驗分享與書審諮詢，旨在引導在職人士深入了解如何將心靈環保融入專業知能，邀請各界掌握4月8日截止報名的契機。

本學程師資包括聖嚴師父高徒以及台大、政大、北大、成大等頂尖教授，學程特色在於「學習與修行並進」，平日於台北市中心上課，交通便利；假日則上山體驗禪悅境教。學費設計實惠，低於一般國立大學在職學程。透過配合國際永續趨勢與產業需求的課程設計，致力於培養具有慈悲與智慧的永續實踐者。

課程結構以心靈環保為核心，發展出環境 (E)、社會 (S) 與治理 (G) 三大主軸。內容涵蓋永續金融、循環經濟、氣候變遷與低碳管理等前瞻議題，並結合禪式管理學、心靈環保財務管理與行銷學等專業職能。

學程教育目標在於培養能安定身心、自利利他的人才，並將心靈環保底蘊應用於各專業領域。我們祈願學員能將心靈環保融入生活與企業經營，利益人類與環境。我們期許培育出善用心靈環保的人才，對自己、眾生與大自然皆能懷抱慈悲。歡迎各界菁英加入法鼓山，增進永續知能，從心出發實踐永續。

