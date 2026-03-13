政大博士論文遭爆AI虛構文獻 葉高華：我成政大民族學博士？

博碩士論文、教授升等使用AI輔助頻率愈來愈高，但也頻頻出包。中山大學社會學系教授葉高華在Threads發文，指政治大學一篇博士論文參考文獻，虛構了他沒寫過的博士論文，還標註是他政大民族學系博士，自嘲「政大該補發我博士學位吧」，引發軒然大波；政大今將該篇博士論文下架。

葉高華近年關注AI引用文獻議題，常在台灣博碩士論文知識加值系統檢索查詢，了解自己論文被引用的狀況，去年6月，查到屏東大學、南華大學學生引用他的論文，「但我都沒寫過」，當時他受訪曾直言，大眾關心AI抄襲剽竊，但虛構是更嚴重的事。

葉高華認為，AI不是不能用，看怎麼用，不查核來源就用很容易出問題，AI資訊來源查核是很重要的一門功夫，各校應速納入教學識讀使用AI正確觀念。

這次檢索發現出包的是政大一篇博士學位論文，該論文題為《殖民、內殖民與解殖視角下的基督宗教與台灣原住民族》，作者為姚姓博士生，指導教授是王振寰。

參考書目一篇「歷史周線中的原住民族土地變遷」指是他政大民族學系博士論文，直呼「各位，這次我變成政大民族學博士了！」，質疑可能又是AI工具生成後未經查證即被引用。但他揭露這篇虛構參考文獻後，論文仍未下架，隨即在貼文留言區，「現在還可以去政大觀摩更多虛構文獻的樣子」。

AI虛構論文話題在網路延燒，網友紛紛揪出「他還引用一篇王宣衛的學位論文，也是完全找不到」、「沒想到早在西元1001年就開始有人研究布農族了」等作者資料錯誤與年代錯置情形。

政治大學國家發展研究所今聲明回應，已注意到外界對該篇博士論文參考文獻被指出疑似虛構的討論，經初步了解，該論文最終上傳至資料庫的版本中，參考文獻出現AI工具生成書目的錯誤情況，為避免學術同儕在查閱資料時可能產生引用錯誤，已將該論文自資料庫先行下架。

國發所表示，本案目前已依照校內學生學位論文學術倫理審議辦法，進入相關調查與審議程序，後續將依調查結果及相關規範進行處理，並強調學術倫理與研究品質是學界重要基礎，感謝外界對學術品質的關心，若調查確認論文確有疏失，將依相關制度處理並督導改正。

中山大學葉高華檢索查詢自己論文被引用的狀況，發現一篇他沒寫過的論文，質疑是AI工具生成後未經查證即被引用。圖／翻攝自Threads