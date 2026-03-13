AI出包！政大國發所博士生書目不存在 國發所：已先下架該論文

政大國發所學生的博士論文被大學教授指參考文獻出現AI工作生成書目，國發所表示，已請學校將該論文於資料庫先行下網。

中山大學社會學系教授在社群表示，政治大學國家發展研究所的學生博士學位論文中，參考文獻列出一篇署名他的政大民族系博士論文，但他根本沒寫過這則論文，更未曾取得該系學位，讓他嘲諷自己變成政大民族學博士了、政大該補發他博士學位。

政大國發所於官網發布聲明表示，經初步了解，該篇博士學位論文最終上傳資料庫版本的參考文獻出現Al工具生成書目之錯漏。為避免學術同儕於查閱參考資料時引用之誤，已請學校將該論文於資料庫先行下網。

本案已依本校學生學位論文學術倫理審議辦法，進入相關調查、審議程序，將依法令規範與學術專業秉公進行處置。

國發所表示，感謝各界對於學術品質的關注，這是台灣學界持續提升的助力，將持續對於學術專業與倫理之堅持。如經調查，學生確有疏失與錯誤，本所與本校都將以教育初心教導學生，共同引領學生持續學習，精進成長。