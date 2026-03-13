大專青年預聘新計畫 企業訓練1人最高補助7.2萬元

解決大專青年尋職困難，勞動部今天宣布將整併推出大專青年預聘新計畫，除提高學程補助額度，企業若針對重點產業提供職缺進行工作崗位訓練，1人給予最高7.2萬元訓練費。

勞動部今天發布新聞稿指出，已整併原有「大專校院辦理就業學程計畫」及「大專青年預聘計畫」，並推出「補助大專校院就業學程企業預聘青年計畫」，盼讓大專青年快速接軌職場、縮短尋職歷程，並提升青年就業銜接成效，為產業注入即戰力。

勞動部表示，新計畫除充分運用大專校院及企業資源，也升級相關補助資源，盼鼓勵學校優良學程及績優企業參與，包含提升學校提案意願與教學品質，將提高每一實務學程的補助額度，由原先最高新台幣80萬元，提升至90萬元。

此外，也新增工作崗位訓練媒合獎勵措施，將依媒合學生參加工作崗位訓練企業家數，每家獎勵學校2000元，以鼓勵學校開發更多工作訓練崗位機會，提供學員多元選擇，並提升訓練崗位利用率。

勞動部也提到，為鼓勵學生修畢學程並完成工作崗位訓練，計劃要求學校應提撥計畫補助額度2%以上經費，作為優秀學員獎勵金，至於獎勵機制（含金額及名額）則授權學校自行訂定。

另外，為協助大專生學習產業關鍵技術，勞動部說明，計畫也鼓勵企業提供職缺進行工作崗位訓練，若職缺為在國家重點產業範圍，每訓練1名學生就補助企業訓練費最高7.2萬元。

勞動部也表示，考量民生、缺工等產業仍有大量人才需求，這次計畫也新增其他各類產業的企業，每訓練1名學生補助最高3.6萬元。

根據資料，這次計畫的參訓對象為畢業前2年的本國籍在校生，但不含碩士生、博士生，學員如果於畢業後以全時工作留任企業滿30日者，經審核通過後，一次性獎勵1萬元。