快訊

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

聽新聞
0:00 / 0:00

大專青年預聘新計畫 企業訓練1人最高補助7.2萬元

中央社／ 記者吳欣紜台北13日電

解決大專青年尋職困難，勞動部今天宣布將整併推出大專青年預聘新計畫，除提高學程補助額度，企業若針對重點產業提供職缺進行工作崗位訓練，1人給予最高7.2萬元訓練費。

勞動部今天發布新聞稿指出，已整併原有「大專校院辦理就業學程計畫」及「大專青年預聘計畫」，並推出「補助大專校院就業學程企業預聘青年計畫」，盼讓大專青年快速接軌職場、縮短尋職歷程，並提升青年就業銜接成效，為產業注入即戰力。

勞動部表示，新計畫除充分運用大專校院及企業資源，也升級相關補助資源，盼鼓勵學校優良學程及績優企業參與，包含提升學校提案意願與教學品質，將提高每一實務學程的補助額度，由原先最高新台幣80萬元，提升至90萬元。

此外，也新增工作崗位訓練媒合獎勵措施，將依媒合學生參加工作崗位訓練企業家數，每家獎勵學校2000元，以鼓勵學校開發更多工作訓練崗位機會，提供學員多元選擇，並提升訓練崗位利用率。

勞動部也提到，為鼓勵學生修畢學程並完成工作崗位訓練，計劃要求學校應提撥計畫補助額度2%以上經費，作為優秀學員獎勵金，至於獎勵機制（含金額及名額）則授權學校自行訂定。

另外，為協助大專生學習產業關鍵技術，勞動部說明，計畫也鼓勵企業提供職缺進行工作崗位訓練，若職缺為在國家重點產業範圍，每訓練1名學生就補助企業訓練費最高7.2萬元。

勞動部也表示，考量民生、缺工等產業仍有大量人才需求，這次計畫也新增其他各類產業的企業，每訓練1名學生補助最高3.6萬元。

根據資料，這次計畫的參訓對象為畢業前2年的本國籍在校生，但不含碩士生、博士生，學員如果於畢業後以全時工作留任企業滿30日者，經審核通過後，一次性獎勵1萬元。

訓練 青年 大專

相關新聞

AI出包！政大國發所博士生書目不存在 國發所：已先下架該論文

政大國發所學生的博士論文被大學教授指參考文獻出現AI工作生成書目，國發所表示，已請學校將該論文於資料庫先行下網。

博士論文遭疑虛構文獻 政大國發所：下架並調查

政大國發所傳出學生博士學位論文遭質疑虛構參考文獻，所方今天表示，該論文出現AI工具生成書目的錯漏，已先下架，並進入相關調...

向南部菁英招手！證交所校園徵才 首度前進成大「南區就博會」

臺灣證券交易所主動出擊，走進校園徵才第一線！2026年3月正式啟動校園徵才活動，展開「南北大串聯、密集大撒網」校園巡迴。繼上週臺大校園徵才博覽會後，證交所接續前進全台多所大專院校，除持續深耕陽明交通大學(3月14日)、政治大學(3月20日)、清華大學(3月21日)與臺灣科技大學(3月27日)外，今年更擴大規模，首度參加臺灣師範大學就業博覽會(3月24日)，並將招募觸角向南延伸至成功大學南區就業博覽會(3月15日)，展現證交所打破地域框架、積極網羅全台跨界人才的決心。

全台唯一！中原大學商學院校友方俊能 勇奪BGS「企業成就」與「創業家成就」雙料贏家

跨域商學教育打造全球競爭力 培育國際職場人才 中原大學商學院國貿系及商學博士校友方俊能董事長，於2026年3月3日榮獲國際商學榮譽學會Beta Gamma Sigma（BGS）頒發「企業成就獎」（Bu

陽明交大高雄碩士班招生 電子物理系358人搶15名額

台積電在高雄設廠帶動上下游產業鏈，國立陽明交通大學去年進駐高雄，碩博士班一一五學年度首度招生，其中電子物理系錄取率僅四點二％，競爭激烈。此外學士後電子與光子學士學位學程過去僅限非理工類組畢業生報考，新學年度全面不限科系背景。

半導體產業需才恐急 亞大、矽品攜手校園建封裝類產線平台

AI晶片與高效能運算需求爆發，亞洲大學看見台灣半導體產業每月研發與製造人才缺口已超過3.4萬人，新鮮人工程師起薪普遍突破5萬元，今與知名封測大廠矽品精密共同舉行「半導體封裝類產線平台建置宣示」希望藉由將企業產線設備與訓練模式導入大學校園，透過產學深度結盟，培育具備即戰力的半導體工程人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。