博士論文遭疑虛構文獻 政大國發所：下架並調查
政大國發所傳出學生博士學位論文遭質疑虛構參考文獻，所方今天表示，該論文出現AI工具生成書目的錯漏，已先下架，並進入相關調查、審議程序，將秉公處置。
中山大學社會系教授葉高華近日在網路社群發文，提到有政大學生的博士學位論文在參考文獻中，列出署名他的政大民族系博士論文，但他並未寫過這篇論文，更未取得政大民族系的博士學位。
政治大學國家發展研究所今天在官網發表聲明指出，近日所上有博士學位論文的參考文獻被社交平台與媒體指「虛構參考文獻」；經初步了解，該論文上傳資料庫的參考文獻出現AI工具生成書目的錯漏，為避免學術同儕查閱參考資料時引用錯誤，已請學校將該論文於資料庫先行下網。
政大國發所提到，此案已依校內學生學位論文學術倫理審議辦法，進入相關調查、審議程序，將依法令規範與學術專業秉公進行處置。
對於外界的關注，政大國發所指出，將持續對於學術專業與倫理的堅持，如經調查，學生確有疏失與錯誤，國發所與學校都將以教育初心教導學生，共同引領學生持續學習，精進成長。
