快訊

向南部菁英招手！證交所校園徵才 首度前進成大「南區就博會」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所參與臺大校園徵才博覽會。臺灣證券交易所／提供
證交所參與臺大校園徵才博覽會。臺灣證券交易所／提供

臺灣證券交易所主動出擊，走進校園徵才第一線！2026年3月正式啟動校園徵才活動，展開「南北大串聯、密集大撒網」校園巡迴。繼上週臺大校園徵才博覽會後，證交所接續前進全台多所大專院校，除持續深耕陽明交通大學(3月14日)、政治大學(3月20日)、清華大學(3月21日)與臺灣科技大學(3月27日)外，今年更擴大規模，首度參加臺灣師範大學就業博覽會(3月24日)，並將招募觸角向南延伸至成功大學南區就業博覽會(3月15日)，展現證交所打破地域框架、積極網羅全台跨界人才的決心。

證交所表示，隨著全球資本市場加速邁向數位化與智慧化，具備整合思維、創新能力與跨領域背景的複合型人才，將成為推動證交所轉型升級的重要關鍵。看準南部豐沛的人才庫，證交所今年首度前進臺南，參與南台灣規模最大的南區就業博覽會；這不僅是證交所首次在成大設攤，更象徵著南北人才網絡的全面串聯，積極向南部優秀跨域菁英招手。此外，證交所也首次將臺師大納入校園巡迴行列，期盼吸引更多跨域優秀學子加入。

在3月各場校園徵才博覽會中，證交所將設置專屬攤位，並由學長姐親自到場，與年輕學子面對面交流，分享職涯經驗與工作內容。證交所誠摯邀請對資本市場充滿抱負及熱忱的學子踴躍參與，透過與團隊近距離互動，深入了解多元發展方向，為未來開拓更多可能。

陽明交通大學 校園 證交所 徵才 成大 台師大 政大 清大

相關新聞

半導體產業需才恐急 亞大、矽品攜手校園建封裝類產線平台

AI晶片與高效能運算需求爆發，亞洲大學看見台灣半導體產業每月研發與製造人才缺口已超過3.4萬人，新鮮人工程師起薪普遍突破5萬元，今與知名封測大廠矽品精密共同舉行「半導體封裝類產線平台建置宣示」希望藉由將企業產線設備與訓練模式導入大學校園，透過產學深度結盟，培育具備即戰力的半導體工程人才。

向南部菁英招手！證交所校園徵才 首度前進成大「南區就博會」

全台唯一！中原大學商學院校友方俊能 勇奪BGS「企業成就」與「創業家成就」雙料贏家

跨域商學教育打造全球競爭力 培育國際職場人才 中原大學商學院國貿系及商學博士校友方俊能董事長，於2026年3月3日榮獲國際商學榮譽學會Beta Gamma Sigma（BGS）頒發「企業成就獎」（Bu

陽明交大高雄碩士班招生 電子物理系358人搶15名額

台積電在高雄設廠帶動上下游產業鏈，國立陽明交通大學去年進駐高雄，碩博士班一一五學年度首度招生，其中電子物理系錄取率僅四點二％，競爭激烈。此外學士後電子與光子學士學位學程過去僅限非理工類組畢業生報考，新學年度全面不限科系背景。

台首大轉型「曾文願景園區」過了兩年「還沒看到願景」

康寧大學台南校區退場市府要接手校舍、校地繼續向台糖承租，今天到市議會報告，市議員砲轟「先斬後奏不尊重議會」，連先前市府取得台灣首府大學校地也遭質疑「到現在還都在養蚊子」。副市長葉澤山表示，曾文園區轉型因意外狀況延宕，年底前相關硬體設施完成後，就會煥然一新。

影／康寧大學校區規畫案市府到議會報告 議員火力全開

承租台糖土地興建的康寧大學台南校區退場，市府要取得校地使用，今天到議會臨時會專題報告，跨黨派議員火力全開，指責市府規畫內容語焉不詳，只要「空白授權」，質疑接手康寧校區「是真的有需要還是市長有需要？為何非要在市長卸任前過關？」

