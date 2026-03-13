快訊

內行才知道！帶神秘感的溪口小吃 慢城大林的深藏美味

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

穩定油價優先！美國一邊制裁、一邊暫准購買海上俄油

聽新聞
0:00 / 0:00

全台唯一！中原大學商學院校友方俊能 勇奪BGS「企業成就」與「創業家成就」雙料贏家

聯合新聞網／ 台北訊
方俊能董事長。 圖／中原大學提供
方俊能董事長。 圖／中原大學提供

跨域商學教育打造全球競爭力 培育國際職場人才

中原大學商學院國貿系及商學博士校友方俊能董事長，於2026年3月3日榮獲國際商學榮譽學會Beta Gamma Sigma（BGS）頒發「企業成就獎」（Business Achievement Award）及「創業家成就獎」（Entrepreneurial Achievement Award）。不僅成為全球少數同時獲得兩項國際級成就獎的企業領袖，更創下歷年來「全台唯一」同時獲得此雙重榮耀的紀錄，顯示中原大學商學院在國際商業舞台上的卓越影響力。

中原大學商學院於2026年1月順利通過國際商管學院促進協會（The Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB）持續認證，穩居全球前 5% 頂尖商學院之列。同時，BGS中原分會也憑藉出色表現，連續七年榮獲「最高榮譽分會」殊榮，為全台唯一締造此佳績的學校。

ＢＧＳ為全球最具聲望的商學榮譽學會之一，會員多來自取得AACSB國際認證的頂尖商學院。方俊能校友能在國際舞台上獲得高度肯定，展現中原商學教育在國際專業體系的實力，也顯示學校長期深耕AACSB國際認證與BGS榮譽體系的成果。

方俊能董事長表示，大學階段在中原求學，是他一生中收獲最豐碩的階段，中原大學「全人教育」對其人格陶養影響甚鉅，使其畢生致力於永績經營與社會奉獻。這也是為什麼他決定選擇中原大學商學院的博士班來進一步進修的重要原因。

中原企管系從在地農業到航空城文史保存，打造永續商業模式。 圖／中原大學提供
中原企管系從在地農業到航空城文史保存，打造永續商業模式。 圖／中原大學提供

方俊能董事長也指出，由於中原大學商學院的商管專業課程完整，學系包括企業管理、國際經營與貿易、會計、財務金融、資訊管理以及天普學程，如此學院架構下，搭配各項跨域學程，可以輕易實現雙主修或輔系；同時，課程結合人工智慧（AI）、永續（ESG）等議題，搭配海內外實習與產學合作等多元學習機制，建立跨領域培育模式。隨著全球產業快速轉型，中原商學院也持續強化學生實務能力與創新思維，協助學生提前接軌未來職場。

方董事長進一步表示，由於企管系會發展海外實習並結合地方創生，透過行銷推廣、產品開發與跨文化交流，學生實際參與地方產業發展與永續商業模式，使學生走向國際舞台。而他的母系，國貿系則以「實務導向」聞名業界，實現「入學即入行」。同樣的，會計系的百萬獎學金與企業實習，以及多數學生在大四上即獲得四大國際會計師事務所的錄取通知，也令他印象深刻。至於資管系則致力於AI智慧與醫療創新，學生參與各項競賽已連續八年勇奪全國第一。而財務金融學系則積極導入Python資料分析、區塊鏈與ESG投資等課程，並與證券交易所及金融機構合作開設就業學程。

中原資訊管理學系獲第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽第一名合影。 圖／中原大學提供
中原資訊管理學系獲第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽第一名合影。 圖／中原大學提供

他也指出，除了多元學習的特色外，中原大學也推動國際化教育，與美國天普大學合作設立「天普學程」。課程全面採用英語教學，學生可同時取得中原大學與美國天普大學雙學位。

方俊能董事長說，在中原商學院的學習，是他青春歲月中難忘的回憶，有同學的相互打氣，有老師們的諄諄教誨，以及全人教育的薰陶，支持他在後續創業與企業經營的路上，勇往直前。

中原會計系參與資誠國際租稅盃個案分析獲「最佳團隊獎」競賽合影。 圖／中原大學提供
中原會計系參與資誠國際租稅盃個案分析獲「最佳團隊獎」競賽合影。 圖／中原大學提供

中原大學

相關新聞

陽明交大高雄碩士班招生 電子物理系358人搶15名額

台積電在高雄設廠帶動上下游產業鏈，國立陽明交通大學去年進駐高雄，碩博士班一一五學年度首度招生，其中電子物理系錄取率僅四點二％，競爭激烈。此外學士後電子與光子學士學位學程過去僅限非理工類組畢業生報考，新學年度全面不限科系背景。

半導體產業需才恐急 亞大、矽品攜手校園建封裝類產線平台

AI晶片與高效能運算需求爆發，亞洲大學看見台灣半導體產業每月研發與製造人才缺口已超過3.4萬人，新鮮人工程師起薪普遍突破5萬元，今與知名封測大廠矽品精密共同舉行「半導體封裝類產線平台建置宣示」希望藉由將企業產線設備與訓練模式導入大學校園，透過產學深度結盟，培育具備即戰力的半導體工程人才。

全台唯一！中原大學商學院校友方俊能 勇奪BGS「企業成就」與「創業家成就」雙料贏家

跨域商學教育打造全球競爭力 培育國際職場人才 中原大學商學院國貿系及商學博士校友方俊能董事長，於2026年3月3日榮獲國際商學榮譽學會Beta Gamma Sigma（BGS）頒發「企業成就獎」（Bu

台首大轉型「曾文願景園區」過了兩年「還沒看到願景」

康寧大學台南校區退場市府要接手校舍、校地繼續向台糖承租，今天到市議會報告，市議員砲轟「先斬後奏不尊重議會」，連先前市府取得台灣首府大學校地也遭質疑「到現在還都在養蚊子」。副市長葉澤山表示，曾文園區轉型因意外狀況延宕，年底前相關硬體設施完成後，就會煥然一新。

影／康寧大學校區規畫案市府到議會報告 議員火力全開

承租台糖土地興建的康寧大學台南校區退場，市府要取得校地使用，今天到議會臨時會專題報告，跨黨派議員火力全開，指責市府規畫內容語焉不詳，只要「空白授權」，質疑接手康寧校區「是真的有需要還是市長有需要？為何非要在市長卸任前過關？」

台積電夯！陽明交大高雄校區電子物理系碩士班首招生358人搶15個名額

台積電高雄設廠帶動上下游產業鏈，陽明交大去年進駐高雄，高雄校區碩博士班首度招生，其中電子物理系預計錄取15人、吸引358人報考，錄取率僅4.2％，競爭激烈。此外，「學士後電子與光子學士學位學程」調整報考資格，過去僅限非理工類組畢業生報考，新學年度將全面不限科系背景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。