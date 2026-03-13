全台唯一！中原大學商學院校友方俊能 勇奪BGS「企業成就」與「創業家成就」雙料贏家

跨域商學教育打造全球競爭力 培育國際職場人才

中原大學商學院國貿系及商學博士校友方俊能董事長，於2026年3月3日榮獲國際商學榮譽學會Beta Gamma Sigma（BGS）頒發「企業成就獎」（Business Achievement Award）及「創業家成就獎」（Entrepreneurial Achievement Award）。不僅成為全球少數同時獲得兩項國際級成就獎的企業領袖，更創下歷年來「全台唯一」同時獲得此雙重榮耀的紀錄，顯示中原大學商學院在國際商業舞台上的卓越影響力。

中原大學商學院於2026年1月順利通過國際商管學院促進協會（The Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB）持續認證，穩居全球前 5% 頂尖商學院之列。同時，BGS中原分會也憑藉出色表現，連續七年榮獲「最高榮譽分會」殊榮，為全台唯一締造此佳績的學校。

ＢＧＳ為全球最具聲望的商學榮譽學會之一，會員多來自取得AACSB國際認證的頂尖商學院。方俊能校友能在國際舞台上獲得高度肯定，展現中原商學教育在國際專業體系的實力，也顯示學校長期深耕AACSB國際認證與BGS榮譽體系的成果。

方俊能董事長表示，大學階段在中原求學，是他一生中收獲最豐碩的階段，中原大學「全人教育」對其人格陶養影響甚鉅，使其畢生致力於永績經營與社會奉獻。這也是為什麼他決定選擇中原大學商學院的博士班來進一步進修的重要原因。

中原企管系從在地農業到航空城文史保存，打造永續商業模式。 圖／中原大學提供

方俊能董事長也指出，由於中原大學商學院的商管專業課程完整，學系包括企業管理、國際經營與貿易、會計、財務金融、資訊管理以及天普學程，如此學院架構下，搭配各項跨域學程，可以輕易實現雙主修或輔系；同時，課程結合人工智慧（AI）、永續（ESG）等議題，搭配海內外實習與產學合作等多元學習機制，建立跨領域培育模式。隨著全球產業快速轉型，中原商學院也持續強化學生實務能力與創新思維，協助學生提前接軌未來職場。

方董事長進一步表示，由於企管系會發展海外實習並結合地方創生，透過行銷推廣、產品開發與跨文化交流，學生實際參與地方產業發展與永續商業模式，使學生走向國際舞台。而他的母系，國貿系則以「實務導向」聞名業界，實現「入學即入行」。同樣的，會計系的百萬獎學金與企業實習，以及多數學生在大四上即獲得四大國際會計師事務所的錄取通知，也令他印象深刻。至於資管系則致力於AI智慧與醫療創新，學生參與各項競賽已連續八年勇奪全國第一。而財務金融學系則積極導入Python資料分析、區塊鏈與ESG投資等課程，並與證券交易所及金融機構合作開設就業學程。

中原資訊管理學系獲第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽第一名合影。 圖／中原大學提供

他也指出，除了多元學習的特色外，中原大學也推動國際化教育，與美國天普大學合作設立「天普學程」。課程全面採用英語教學，學生可同時取得中原大學與美國天普大學雙學位。

方俊能董事長說，在中原商學院的學習，是他青春歲月中難忘的回憶，有同學的相互打氣，有老師們的諄諄教誨，以及全人教育的薰陶，支持他在後續創業與企業經營的路上，勇往直前。

中原會計系參與資誠國際租稅盃個案分析獲「最佳團隊獎」競賽合影。 圖／中原大學提供