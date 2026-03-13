陽明交大高雄碩士班招生 電子物理系358人搶15名額

台積電在高雄設廠帶動上下游產業鏈，國立陽明交通大學去年進駐高雄，碩博士班一一五學年度首度招生，其中電子物理系錄取率僅四點二％，競爭激烈。此外學士後電子與光子學士學位學程過去僅限非理工類組畢業生報考，新學年度全面不限科系背景。

中央推動「國家重點領域校際研教園區」計畫，陽明交大去年進駐蓮潭會館設立高雄校區，聚焦跨領域學士及專業碩、博士培育，特別鎖定南台灣蓬勃發展的半導體與AI產業。首度招生反應熱烈，電子物理碩士班預計錄取十五人，吸引三百五十八人報考，凸顯南台灣對頂尖半導體專業教育的高度需求。

學校表示，電子物理是陽明交大歷史悠久的系所之一，也是當年交大創校的系所，可說是孕育台灣科技業的搖籃。此外，學士後電子與光子學士學位學程在新竹校區已累積兩年成功經驗，高雄校區三月二日至卅一日招生，將全面不限科系背景，鼓勵來自不同專業領域的優秀人才，跨足半導體與光子科技產業，開創第二專長與新職涯。

陽明交大副校長陳永富說，因應南部科技廊帶發展，高雄校區課程規畫兼顧基礎數理與前瞻科技，並強化系統晶片設計與AI應用能力，精準對接半導體與電子產業需求。電子物理系碩士班首度南下開班受到歡迎，反映學界產學二界對高品質半導體教育資源南移的期待。