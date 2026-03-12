台首大轉型「曾文願景園區」過了兩年「還沒看到願景」

康寧大學台南校區退場市府要接手校舍、校地繼續向台糖承租，今天到市議會報告，市議員砲轟「先斬後奏不尊重議會」，連先前市府取得台灣首府大學校地也遭質疑「到現在還都在養蚊子」。副市長葉澤山表示，曾文園區轉型因意外狀況延宕，年底前相關硬體設施完成後，就會煥然一新。

市府前年就宣告將活化台首大校區、啟用轉型為「曾文願景園區」，除做為南市第三行政中心，也將成為地方重要運動休閒與親子遊憩區；不過許多議員認為，台首大多數空間仍未妥善運用。

事實上地方上也有許多不滿、甚至失望的聲音。民眾原希望轉型後能有企業進駐、保二總隊大型訓練場域引進人流，恢復昔日數千師生帶動的餐飲、租屋及零售商圈。但現實是目前進駐的如財稅局、環保局等少數公務員與洽公民眾，看不出有任何發展的跡象。

台首大旁住戶指出，問題出在市政府事先宣傳時「餅畫得太大太快」，結果過了兩年都還看不到「願景」。周遭社區攤商即使過去台首大經營不善時都還相當的活絡。

而今即使少數進駐的市政府官員也多不是在地人，下了班就回家鮮少在地消費，過了兩年冷清依舊，沒有看到對地方發展有任何助益，願景園區依舊停留在願景階段。

市議員李中岑指出，如同康寧大學校區規畫，市府似乎都「只有方向」，沒有看到任何的具體或者分期計畫，市議員也只看到了幾個大願景，「這樣就要我們空白授權、感覺就是在情緒勒索」。

葉澤山表示，曾文園區因為原訂保七員警300人進駐的期程延後，目前園區人數確實還不多；不過親子悠遊館、「全民運動中心」場館設施等主要硬體建設，多基於現有設施整建擴充，預計能能在今年年底前完成啟用，屆時絕對會有另一番不同氣象，地方父老一定會看得到具體的正面改變。