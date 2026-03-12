影／康寧大學校區規畫案市府到議會報告 議員火力全開

承租台糖土地興建的康寧大學台南校區退場，市府要取得校地使用，今天到議會臨時會專題報告，跨黨派議員火力全開，指責市府規畫內容語焉不詳，只要「空白授權」，質疑接手康寧校區「是真的有需要還是市長有需要？為何非要在市長卸任前過關？」

主持計畫的副市長葉澤山一再澄清絕非沒有規畫，而是目前進行的是用地取得等初期作業，未來預算審查時會有具體詳細說明，絕無要議會空白授權的意圖。

爭論一上午最後市議會決議價購建物、租金權利金等預算要求市府依各議員提問內容、擬定詳細說明再連同預算規畫送議會審議。

康寧大學台南安南區校區年廣達19.16公頃，2000年到2016年間興建校舍建物樓地板面積多達2.2萬坪，戶外開放空間有8公頃。

2020年停招後中央授權市府接管取得校產，預計打造「智慧森活園區」，提供行政單位進駐，空間活化後運動休憩園區，並開發新的產業研發與創業育成場域，帶動安南區產業需求在地就業。

不過議員有人反對區公所進駐，或要求增設運動空間、完善圖書館等，議會上會期包括民進黨議長邱莉莉都不滿規畫預算。這次不分黨派都質疑市府「先斬後奏」、未經溝通就編列預算，擺明要議員全吞下去。

議員王家貞質問「為何一定要在市長卸任前過關？」後續要投入多少、追加多少預算都不清楚？議員多數不支持，市府還是要強渡關山。

議員林燕祝質疑康寧「是市長需要不是台南需要」，校舍價購才3千萬不多，但未來要追加多少？各局處都沒規畫、講不出所以然，可能最後又成蚊子館，可市府態度是「頭洗了身就過」，就像核能當初國民黨認為好的政策，換民進黨執政認為不好就丟棄，餅那麼大要是下任市長不認，爛帳還不是要全民買單。

國民黨黨團發言人蔡育輝說，市府說法變來變去，規畫先斬後奏，「以為議員都可呼嚨矇混過關嗎？」他不滿台首大、康寧大學、天仁工商「每個退場學校市府都要收？到底要花多少錢？到現在都說不清楚。

議員陳怡珍說，議會事先完全不知情，大家看了預算書才知道有這筆經費，市府理當有一定程度具體規畫後再送議會，程序這樣本末倒置，難怪會招來質疑。

議員穎艾達利要求市府「不要畫大餅、只會許願、情緒勒索議員」，租台糖土地25年，透過中央努力合理協調租金權利金都要先談好，不能無視民旨民膏，要有明確期程，資料要公開、處理過程不要蓋牌黑箱。

康寧大學校區規畫案市府由副市長葉澤山率相關單位到議會報告，爭取議員支持。記者周宗禎／攝影

康寧大學校區規畫案市府到議會報告 ，議員火力全開。記者周宗禎／攝影

康寧大學校區規畫案市府到議會報告 ，議員火力全開。記者周宗禎／攝影

康寧大學校區規畫案市府到議會報告 ，說明規畫內容。記者周宗禎／攝影

康寧大學校區規畫案市府到議會報告 ，議員火力全開，副市長葉澤山代表市府說明。記者周宗禎／攝影