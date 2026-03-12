快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

影／康寧大學校區規畫案市府到議會報告 議員火力全開

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
康寧大學校區規畫案市府到議會報告 ，議員火力全開。記者周宗禎／攝影
康寧大學校區規畫案市府到議會報告 ，議員火力全開。記者周宗禎／攝影

承租台糖土地興建的康寧大學台南校區退場，市府要取得校地使用，今天到議會臨時會專題報告，跨黨派議員火力全開，指責市府規畫內容語焉不詳，只要「空白授權」，質疑接手康寧校區「是真的有需要還是市長有需要？為何非要在市長卸任前過關？」

主持計畫的副市長葉澤山一再澄清絕非沒有規畫，而是目前進行的是用地取得等初期作業，未來預算審查時會有具體詳細說明，絕無要議會空白授權的意圖。

爭論一上午最後市議會決議價購建物、租金權利金等預算要求市府依各議員提問內容、擬定詳細說明再連同預算規畫送議會審議。

康寧大學台南安南區校區年廣達19.16公頃，2000年到2016年間興建校舍建物樓地板面積多達2.2萬坪，戶外開放空間有8公頃。

2020年停招後中央授權市府接管取得校產，預計打造「智慧森活園區」，提供行政單位進駐，空間活化後運動休憩園區，並開發新的產業研發與創業育成場域，帶動安南區產業需求在地就業。

不過議員有人反對區公所進駐，或要求增設運動空間、完善圖書館等，議會上會期包括民進黨議長邱莉莉都不滿規畫預算。這次不分黨派都質疑市府「先斬後奏」、未經溝通就編列預算，擺明要議員全吞下去。

議員王家貞質問「為何一定要在市長卸任前過關？」後續要投入多少、追加多少預算都不清楚？議員多數不支持，市府還是要強渡關山。

議員林燕祝質疑康寧「是市長需要不是台南需要」，校舍價購才3千萬不多，但未來要追加多少？各局處都沒規畫、講不出所以然，可能最後又成蚊子館，可市府態度是「頭洗了身就過」，就像核能當初國民黨認為好的政策，換民進黨執政認為不好就丟棄，餅那麼大要是下任市長不認，爛帳還不是要全民買單。

國民黨黨團發言人蔡育輝說，市府說法變來變去，規畫先斬後奏，「以為議員都可呼嚨矇混過關嗎？」他不滿台首大、康寧大學、天仁工商「每個退場學校市府都要收？到底要花多少錢？到現在都說不清楚。

議員陳怡珍說，議會事先完全不知情，大家看了預算書才知道有這筆經費，市府理當有一定程度具體規畫後再送議會，程序這樣本末倒置，難怪會招來質疑。

議員穎艾達利要求市府「不要畫大餅、只會許願、情緒勒索議員」，租台糖土地25年，透過中央努力合理協調租金權利金都要先談好，不能無視民旨民膏，要有明確期程，資料要公開、處理過程不要蓋牌黑箱。

康寧大學校區規畫案市府由副市長葉澤山率相關單位到議會報告，爭取議員支持。記者周宗禎／攝影
康寧大學校區規畫案市府由副市長葉澤山率相關單位到議會報告，爭取議員支持。記者周宗禎／攝影

康寧大學校區規畫案市府到議會報告 ，議員火力全開。記者周宗禎／攝影
康寧大學校區規畫案市府到議會報告 ，議員火力全開。記者周宗禎／攝影

康寧大學校區規畫案市府到議會報告 ，議員火力全開。記者周宗禎／攝影
康寧大學校區規畫案市府到議會報告 ，議員火力全開。記者周宗禎／攝影

康寧大學校區規畫案市府到議會報告 ，說明規畫內容。記者周宗禎／攝影
康寧大學校區規畫案市府到議會報告 ，說明規畫內容。記者周宗禎／攝影

康寧大學校區規畫案市府到議會報告 ，議員火力全開，副市長葉澤山代表市府說明。記者周宗禎／攝影
康寧大學校區規畫案市府到議會報告 ，議員火力全開，副市長葉澤山代表市府說明。記者周宗禎／攝影

林燕祝 王家貞 邱莉莉 議員

延伸閱讀

台南麻豆原中央市場公安疑慮 百攤強制清空

蔣市府人事異動 祕書長李泰興升任副市長

基隆治安死角 深澳國小舊址動工拆除

李四川辭職拚新北 議員促找科技人才接任

相關新聞

台積電夯！陽明交大高雄校區電子物理系碩士班首招生358人搶15個名額

台積電高雄設廠帶動上下游產業鏈，陽明交大去年進駐高雄，高雄校區碩博士班首度招生，其中電子物理系預計錄取15人、吸引358人報考，錄取率僅4.2％，競爭激烈。此外，「學士後電子與光子學士學位學程」調整報考資格，過去僅限非理工類組畢業生報考，新學年度將全面不限科系背景。

台首大轉型「曾文願景園區」過了兩年「還沒看到願景」

康寧大學台南校區退場市府要接手校舍、校地繼續向台糖承租，今天到市議會報告，市議員砲轟「先斬後奏不尊重議會」，連先前市府取得台灣首府大學校地也遭質疑「到現在還都在養蚊子」。副市長葉澤山表示，曾文園區轉型因意外狀況延宕，年底前相關硬體設施完成後，就會煥然一新。

影／康寧大學校區規畫案市府到議會報告 議員火力全開

承租台糖土地興建的康寧大學台南校區退場，市府要取得校地使用，今天到議會臨時會專題報告，跨黨派議員火力全開，指責市府規畫內容語焉不詳，只要「空白授權」，質疑接手康寧校區「是真的有需要還是市長有需要？為何非要在市長卸任前過關？」

逢甲榕樹壓死碩士生不起訴 校園安全淪法外之地？

逢甲大學碩士生遭倒伏榕樹奪命案，台中地檢署以「非專業人士難辨病徵」為由，對校方行政首長給予不起訴處分。這份處分書在法理邏輯上也許嚴謹，但在校園安全管理與社會情感觀感上，卻劃出了一道深不見底的傷口：司法是否變相縱容了校園管理權的怠惰？校園內的每一棵老樹，是否都成了隨時引爆的隱形炸彈？

金大新校長洪集輝出線 主打僑鄉大學、海洋與島嶼發展

國立金門大學第五任校長人選今天下午正式揭曉，校長遴選委員會經辦校理念說明與詢答後，以無記名投票方式，由金大終身特聘教授、現任學術副校長洪集輝脫穎而出，成為新任校長，後續將依規定報請教育部核准聘任。

台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住這綽號

不少大學生為了讓履歷更「漂亮」，會選擇透過研究所進修來「洗學歷」，希望未來求職時能多一分競爭力。不過如果已經是就讀被視為台灣頂尖學府的國立台灣大學，畢業後若研究所「往下讀」是否能被接受？近日就有一名網友在Dcard發文詢問，意外掀起熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。