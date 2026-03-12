快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電夯！陽明交大高雄校區電子物理系碩士班首招生358人搶15個名額

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
陽明交大高雄校區電子物理系碩士班首度開班，預計錄取15人、吸引358人報考，錄取率僅4.2％，競爭十分激烈。圖／校方提供
陽明交大高雄校區電子物理系碩士班首度開班，預計錄取15人、吸引358人報考，錄取率僅4.2％，競爭十分激烈。圖／校方提供

台積電高雄設廠帶動上下游產業鏈，陽明交大去年進駐高雄，高雄校區碩博士班首度招生，其中電子物理系預計錄取15人、吸引358人報考，錄取率僅4.2％，競爭激烈。此外，「學士後電子與光子學士學位學程」調整報考資格，過去僅限非理工類組畢業生報考，新學年度將全面不限科系背景。

中央推動「國家重點領域校際研教園區」計畫，陽明交大去年進駐左營蓮潭會館設立高雄校區，考量高雄在地產業對人才的迫切需求，高雄校區聚焦於跨領域學士與專業碩、博士培育，特別是南台灣日漸蓬勃發展的半導體與AI產業。

受惠於半導體產業強勁發展動能，高雄校區115學年度首度開班的碩博士班招生反應熱烈，其中電子物理系碩士班預計錄取15名，卻吸引358人報考，錄取率僅4.2%，顯示南台灣對頂尖半導體專業教育的高度需求。

校方說明，電子物理是陽明交大歷史悠久的系所之一，也是當年交大創校的系所，可說是孕育台灣科技業的搖籃。

此外，「學士後電子與光子學士學位學程」在新竹校區已累積兩年成功經驗，今年3月2日至31日高雄校區首度招生。校方說，過去僅限非理工類組的畢業生報考，新學年度將全面不限科系背景，鼓勵來自不同專業領域的優秀人才跨足半導體與光子科技產業，開創第二專長與新職涯。

陽明交大副校長陳永富表示，因應南部科技廊帶發展，高雄校區課程規劃兼顧基礎數理與前瞻科技，並強化系統晶片設計與AI應用能力，精準對接半導體與電子產業需求。電子物理系碩士班首度南下開班受到歡迎，反映學界與產業界對高品質半導體教育資源南移的期待。

陽明交大高雄校區電子物理系碩士班首度開班，預計錄取15人、吸引358人報考，錄取率僅4.2％，競爭十分激烈。圖／校方提供
陽明交大高雄校區電子物理系碩士班首度開班，預計錄取15人、吸引358人報考，錄取率僅4.2％，競爭十分激烈。圖／校方提供

台積電 陽明交大 半導體 高雄

延伸閱讀

AI浪潮帶動封裝需求 封測龍頭日月光178億擴建高雄第三園區

嘉大攜手台積電育才 學生修畢學程可獲雙認證

高雄AI與半導體用電增 台電：興達二期規劃280萬瓩燃氣機組

企業搶人！高科大校園今年首場徵才博覽會 124家企業釋出5675職缺

相關新聞

台積電夯！陽明交大高雄校區電子物理系碩士班首招生358人搶15個名額

台積電高雄設廠帶動上下游產業鏈，陽明交大去年進駐高雄，高雄校區碩博士班首度招生，其中電子物理系預計錄取15人、吸引358人報考，錄取率僅4.2％，競爭激烈。此外，「學士後電子與光子學士學位學程」調整報考資格，過去僅限非理工類組畢業生報考，新學年度將全面不限科系背景。

台首大轉型「曾文願景園區」過了兩年「還沒看到願景」

康寧大學台南校區退場市府要接手校舍、校地繼續向台糖承租，今天到市議會報告，市議員砲轟「先斬後奏不尊重議會」，連先前市府取得台灣首府大學校地也遭質疑「到現在還都在養蚊子」。副市長葉澤山表示，曾文園區轉型因意外狀況延宕，年底前相關硬體設施完成後，就會煥然一新。

影／康寧大學校區規畫案市府到議會報告 議員火力全開

承租台糖土地興建的康寧大學台南校區退場，市府要取得校地使用，今天到議會臨時會專題報告，跨黨派議員火力全開，指責市府規畫內容語焉不詳，只要「空白授權」，質疑接手康寧校區「是真的有需要還是市長有需要？為何非要在市長卸任前過關？」

逢甲榕樹壓死碩士生不起訴 校園安全淪法外之地？

逢甲大學碩士生遭倒伏榕樹奪命案，台中地檢署以「非專業人士難辨病徵」為由，對校方行政首長給予不起訴處分。這份處分書在法理邏輯上也許嚴謹，但在校園安全管理與社會情感觀感上，卻劃出了一道深不見底的傷口：司法是否變相縱容了校園管理權的怠惰？校園內的每一棵老樹，是否都成了隨時引爆的隱形炸彈？

金大新校長洪集輝出線 主打僑鄉大學、海洋與島嶼發展

國立金門大學第五任校長人選今天下午正式揭曉，校長遴選委員會經辦校理念說明與詢答後，以無記名投票方式，由金大終身特聘教授、現任學術副校長洪集輝脫穎而出，成為新任校長，後續將依規定報請教育部核准聘任。

台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住這綽號

不少大學生為了讓履歷更「漂亮」，會選擇透過研究所進修來「洗學歷」，希望未來求職時能多一分競爭力。不過如果已經是就讀被視為台灣頂尖學府的國立台灣大學，畢業後若研究所「往下讀」是否能被接受？近日就有一名網友在Dcard發文詢問，意外掀起熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。