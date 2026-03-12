台積電夯！陽明交大高雄校區電子物理系碩士班首招生358人搶15個名額

台積電高雄設廠帶動上下游產業鏈，陽明交大去年進駐高雄，高雄校區碩博士班首度招生，其中電子物理系預計錄取15人、吸引358人報考，錄取率僅4.2％，競爭激烈。此外，「學士後電子與光子學士學位學程」調整報考資格，過去僅限非理工類組畢業生報考，新學年度將全面不限科系背景。

中央推動「國家重點領域校際研教園區」計畫，陽明交大去年進駐左營蓮潭會館設立高雄校區，考量高雄在地產業對人才的迫切需求，高雄校區聚焦於跨領域學士與專業碩、博士培育，特別是南台灣日漸蓬勃發展的半導體與AI產業。

受惠於半導體產業強勁發展動能，高雄校區115學年度首度開班的碩博士班招生反應熱烈，其中電子物理系碩士班預計錄取15名，卻吸引358人報考，錄取率僅4.2%，顯示南台灣對頂尖半導體專業教育的高度需求。

校方說明，電子物理是陽明交大歷史悠久的系所之一，也是當年交大創校的系所，可說是孕育台灣科技業的搖籃。

此外，「學士後電子與光子學士學位學程」在新竹校區已累積兩年成功經驗，今年3月2日至31日高雄校區首度招生。校方說，過去僅限非理工類組的畢業生報考，新學年度將全面不限科系背景，鼓勵來自不同專業領域的優秀人才跨足半導體與光子科技產業，開創第二專長與新職涯。

陽明交大副校長陳永富表示，因應南部科技廊帶發展，高雄校區課程規劃兼顧基礎數理與前瞻科技，並強化系統晶片設計與AI應用能力，精準對接半導體與電子產業需求。電子物理系碩士班首度南下開班受到歡迎，反映學界與產業界對高品質半導體教育資源南移的期待。

