文大展齊柏林攝影獎作品　從空拍認識台灣土地

中央社／ 記者許秩維台北12日電

中國文化大學舉辦空拍攝影展，展出「齊柏林飛閱台灣攝影獎」第2屆得獎作品，希望讓大家從不同角度認識這片土地，進而思考環境議題，成為守護土地的重要力量。

文化大學今天發布新聞稿指出，為推動環境教育與永續理念，引導師生關注土地與生態議題，學校與「看見．齊柏林基金會」及「慈濟慈善事業基金會」合作，在文化大學大恩館2樓川堂舉辦「飛閱台灣」空拍攝影展，即日起展出至3月26日。

文化大學校長王子奇表示，齊柏林以空拍影像記錄台灣山海與人文景觀，讓人們從高空視角看見土地的壯麗，也看見環境面臨的挑戰，讓作品不僅是藝術創作，更是一種提醒，他也希望透過展覽讓學生從不同視角認識台灣，並思考環境議題。

「看見．齊柏林基金會」董事齊廷洹分享，如果「愛台灣」卻對這片土地缺乏認識，是無法真正理解「愛台灣」的這份情感；影像是一種快速且全面的方式，能讓人從不同角度認識家園，當看得越多、了解越多，也會更願意以行動守護這片土地。

文化大學提到，這次展出「齊柏林飛閱台灣攝影獎」第2屆得獎作品共50幅，透過空拍呈現台灣地貌與人文景象，以細膩的情感與構圖展現土地之美，並提醒人們關注環境變遷；「齊柏林飛閱台灣攝影獎」即將邁入第3屆，邀請更多空拍者參與，讓影像成為守護環境的重要力量。

