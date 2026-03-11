金大新校長洪集輝出線 主打僑鄉大學、海洋與島嶼發展

國立金門大學第五任校長人選今天下午正式揭曉，校長遴選委員會經辦校理念說明與詢答後，以無記名投票方式，由金大終身特聘教授、現任學術副校長洪集輝脫穎而出，成為新任校長，後續將依規定報請教育部核准聘任。

校長遴選委員會召集人高瑞新表示，本次校長遴選依法完成各項程序，包括公開徵求候選人、受理推薦、舉辦辦校理念說明會，以及由全體專任（案）教師進行同意權投票等，今天下午安排通過同意權門檻的3位候選人向遴選委員說明辦校理念並接受提問，最終由委員以無記名投票方式，經出席委員過半數同意，選任洪集輝出任金門大學第五任校長。

現年58歲的洪集輝為金門子弟，畢業於金門縣中正國小、金城國中與金門高中，大學就讀淡江大學，並取得台灣大學電機工程學研究所工學博士學位。目前為金門大學終身特聘教授兼任學術副校長，在高等教育界深耕多年，兼具學術研究與行政歷練。

洪集輝早年曾任教於空中大學金門指導中心、吳鳳工商專校與景文技術學院，之後投入金門高等教育發展，在國立高雄應用科技大學金門分部擔任總務組長及資訊管理系主任。金門技術學院時期，他歷任學務長、教務長、電子工程系主任及電資研究所所長等重要職務，對校務發展與學術推動多所貢獻。

金門大學改制成立後，洪集輝續任教務長，並先後擔任理工學院院長與進修推廣部主任，持續推動教學品質提升與產學合作。自民國107年起出任學術副校長，長期參與校務發展與學術策略規劃，熟悉大學治理與高教發展趨勢。

在辦校理念方面，洪集輝提出以「五大面向」推動學校發展，包括閩南與僑鄉文化、海洋與兩岸政策、島嶼與綠色科技、觀光與休閒產業，以及健康與樂活聚落。他指出，大學不僅是知識傳承場域，更肩負培育公民精神與實踐社會責任的重要使命，未來將從優質學習環境、充實大學生活、民主校務治理、自由學術風氣與永續社會責任等面向同步推進。

此外，他也提出樂齡社會、海洋治理、新南向發展與永續島嶼等四大方向，期望整合各界資源，建構超高齡社區發展新藍圖，培育海洋永續專業人才，並強化與海外僑界的交流合作，逐步打造具有特色的「僑鄉大學」。

